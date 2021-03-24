Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Динамо Бр
Волгарь - Динамо Бр: обзор матча 24 марта 2021
Волгарь
24.03.2021, среда, 17:30
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Бр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Данил Луппа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
4
Павел Баранов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Николай Мараев
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
90
Илья Держинский
ЦФ
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
10
Юрий Пугачев
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
77
Гиорги Горозия
АП
0
N. Glushkov
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-3-2-1
30
Саганович
21
Бердников
44
Журавлев
4
Локтионов
22
Хомуха
20
Полубояринов
7
Павлишин
99
Емельянов
24
Погосов
11
Болонин
10
Юсупов
2-2-3-3
96
Кузнецов
3
Луппа
23
Васильев
4
Рухаиа
4
Баранов
20
Пикатов
10
Мараев
10
Муромский
90
Держинский
9
Дибиргаджиев
39
Данилин
Остались в запасе
Волгарь
Динамо Бр
10
Юрий Пугачев
ЦФ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
11
Олег Николаев
ЛВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Илья Белоус
ЦФ
77
Гиорги Горозия
АП
0
N. Glushkov
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
Остались в запасе
10
Юрий Пугачев
ЦФ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
11
Олег Николаев
ЛВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Илья Белоус
ЦФ
Остались в запасе
77
Гиорги Горозия
АП
0
N. Glushkov
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
Статистика матча Волгарь - Динамо Бр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Динамо Бр
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
20 ноября
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
19 ноября
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
20 ноября
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
19 ноября
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+