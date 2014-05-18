Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Родри
Статистика
Родри - статистика
Завершил карьеру
6 июня 1990 (36), Сория
#15 | Нападающий
178 см | 70 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
27
8
2
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Альмерия
0 : 0
18.05.2014
Атлетик
71' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Гранада
0 : 2
11.05.2014
Альмерия
54' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
3 : 2
04.05.2014
Бетис
1' - 74'
59'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 2
27.04.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
2 : 4
20.04.2014
Сельта
1' - 90'
40'
88'
68'
Испания. Примера, 33 тур
Реал
4 : 0
12.04.2014
Альмерия
1' - 58'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
04.04.2014
Осасуна
61' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1 : 0
30.03.2014
Альмерия
67' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
2 : 2
28.03.2014
Валенсия
66' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.03.2014
Альмерия
1' - 90'
72'
79'
Испания. Примера, 27 тур
Альмерия
1 : 3
09.03.2014
Севилья
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4 : 1
02.03.2014
Альмерия
1' - 61'
Испания. Примера, 25 тур
Альмерия
0 : 0
23.02.2014
Малага
71' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2013
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
0 : 5
23.11.2013
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 1
08.11.2013
Альмерия
1' - 90'
18'
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
1 : 0
02.11.2013
Вальядолид
1' - 85'
38'
52'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
1 : 2
30.10.2013
Альмерия
1' - 88'
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
27.10.2013
Альмерия
1' - 54'
5'
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0 : 1
20.10.2013
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2 : 1
06.10.2013
Альмерия
1' - 90'
23'
20'
Испания. Примера, 7 тур
Альмерия
0 : 2
28.09.2013
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
2 : 0
24.09.2013
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2 : 2
21.09.2013
Леванте
1' - 75'
55'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4 : 2
14.09.2013
Альмерия
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
2 : 2
31.08.2013
Эльче
1' - 82'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
2 : 2
23.08.2013
Альмерия
1' - 88'
30'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
2 : 3
19.08.2013
Вильярреал
1' - 90'
39, 75'
Главные новости
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
1
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
3
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
2
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+