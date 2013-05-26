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Энрике Серену
Статистика
Энрике Серену - статистика
Завершил карьеру
18 мая 1985 (41)
#5 | Защитник
188 см | 81 кг
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
20
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
0 : 2
26.05.2013
Сельта
1' - 62'
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
2 : 1
19.05.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
1 : 0
11.05.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал
4 : 3
04.05.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
2 : 1
07.04.2013
Вальядолид
1' - 57'
27'
57'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1 : 3
31.03.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
4 : 1
16.03.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 1
09.03.2013
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
0 : 0
03.03.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
1 : 2
24.02.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
0 : 0
12.02.2013
Вальядолид
1' - 90'
18'
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
2 : 2
02.02.2013
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
2 : 1
26.01.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
2 : 0
20.01.2013
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
3 : 1
12.01.2013
Мальорка
1' - 90'
59'
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
3 : 1
06.01.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
1 : 3
22.12.2012
Барселона
1' - 90'
35'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
0 : 0
17.12.2012
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
2 : 3
08.12.2012
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1 : 2
04.12.2012
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
0 : 1
04.11.2012
Вальядолид
28' - 68'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
2 : 1
20.10.2012
Вальядолид
1' - 90'
84'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
1 : 1
06.10.2012
Эспаньол
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
6 : 1
30.09.2012
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
2 : 1
23.09.2012
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
0 : 1
17.09.2012
Бетис
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