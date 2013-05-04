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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вальядолид
Реал - Вальядолид: обзор матча 04 мая 2013
Реал
04.05.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
4 : 3
Завершен
Вальядолид
23'
М. Валиенте (АГ)
32'
К. Роналду
50'
Кака
69'
К. Роналду
7'
О. Гонсалес
34'
Х. Гуэрра
84'
Л. Састре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вальядолид
84'
ГОЛ! 4:3!
Л. Састре
77'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
71'
Замена
Л. Састре
️️️️
А. Рубио
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
70'
ГОЛ! 4:2!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
69'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
А. Ди Мария
67'
Замена
М. Озил
️️️️
Кака
66'
62'
Желтая карточка
В. Перес
55'
Замена
А. Буэно
️️️️
Омар
ГОЛ! 3:2!
Кака
Пас отдал
К. Бензема
50'
Желтая карточка
С. Хедира
42'
36'
Желтая карточка
Омар
34'
ГОЛ! 2:2!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Омар
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
32'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Валиенте
23'
7'
ГОЛ! 0:1!
О. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
10
Кака
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ПЗ
7
Омар
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
18
Альваро Рубио
(К)
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
20
Патрик Эберт
ПП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-3-1-2
13
Лопес
17
Коэнтрау
3
Пепе
6
Карвалью
6
Начо
10
Кака
10
Модрич
28
Хедира
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
25
Хименес
2
Рукавина
18
Руэда
4
Валиенте
18
Баленсиага
20
Перес
18
Рубио
20
Эберт
10
Гонсалес
7
Омар
24
Гуэрра
11
Ди Мария
3
Алонсо
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Кака
10
Озил
10
Озил
10
Кака
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
18
Рубио
22
Састре
22
Састре
18
Рубио
7
Омар
19
Буэно
19
Буэно
7
Омар
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
Остались в запасе
Реал
Вальядолид
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Реал - Вальядолид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:55 (прямая)
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