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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал
Вальядолид - Реал: обзор матча 08 декабря 2012
Вальядолид
08.12.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 3
Завершен
Реал
7'
Манушу
22'
Манушу
12'
К. Бензема
45'
М. Озил
72'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Реал
86'
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
О. Гонсалес
83'
82'
Желтая карточка
М. Озил
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Манушу
78'
74'
Замена
Р. Варан
️️️️
К. Бензема
72'
ГОЛ! 2:3!
М. Озил
69'
Желтая карточка
К. Роналду
62'
Замена
Л. Модрич
️️️️
А. Арбелоа
Желтая карточка
Омар
53'
46'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Начо
45'
ГОЛ! 2:2!
М. Озил
Пас отдал
К. Бензема
Замена
А. Буэно
️️️️
П. Эберт
30'
Травма
П. Эберт
27'
ГОЛ! 2:1!
Манушу
Пас отдал
П. Эберт
22'
Желтая карточка
Манушу
16'
12'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Кальехон
ГОЛ! 1:0!
Манушу
Пас отдал
М. Валиенте
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ПЗ
7
Омар
ЛВ
18
Альваро Рубио
(К)
ОП
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
20
Патрик Эберт
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
6
Начо
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Эрнандес
18
Баленсиага
4
Валиенте
5
Серену
2
Рукавина
18
Рубио
20
Перес
10
Гонсалес
7
Омар
20
Эберт
9
Манушу
4-1-1-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
6
Начо
3
Алонсо
28
Хедира
7
Кальехон
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
9
Манушу
24
Гуэрра
24
Гуэрра
9
Манушу
20
Эберт
19
Буэно
19
Буэно
20
Эберт
9
Бензема
19
Варан
19
Варан
9
Бензема
5
Арбелоа
10
Модрич
10
Модрич
5
Арбелоа
6
Начо
11
Ди Мария
11
Ди Мария
6
Начо
Остались в запасе
Вальядолид
Реал
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
1
Антонио Адан
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вальядолид - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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