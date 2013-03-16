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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вальядолид
Реал Сосьедад - Вальядолид: обзор матча 16 марта 2013
Реал Сосьедад
16.03.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
4 : 1
Завершен
Вальядолид
33'
А. Гризманн
39'
И. Агиррече
44'
А. Гризманн
48'
Х. Прието
87'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вальядолид
87'
ГОЛ! 4:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
О. Гонсалес
83'
Замена
Х. Бараха
️️️️
А. Рубио
Замена
Д. Эстрада
️️️️
К. Мартинес
79'
70'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Манушу
Замена
Р. Пардо
️️️️
Х. Прието
68'
Замена
Х. Анхель
️️️️
А. де ла Белья
66'
56'
Замена
А. Буэно
️️️️
В. Рама
ГОЛ! 4:0!
Х. Прието
Пас отдал
К. Вела
48'
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Зурутуса
44'
ГОЛ! 2:0!
И. Агиррече
Пас отдал
К. Вела
39'
33'
Желтая карточка
М. Баленсиага
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-3-3
1
Браво
26
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
19
Мартинес
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
7
Гризманн
9
Агиррече
10
Вела
4-4-2
25
Эрнандес
2
Рукавина
5
Серену
18
Руэда
18
Баленсиага
10
Гонсалес
7
Омар
18
Рубио
22
Састре
9
Манушу
19
Рама
3
де ла Белья
3
Анхель
3
Анхель
3
де ла Белья
19
Мартинес
22
Эстрада
22
Эстрада
19
Мартинес
10
Прието
14
Пардо
14
Пардо
10
Прието
18
Рубио
8
Бараха
8
Бараха
18
Рубио
9
Манушу
24
Гуэрра
24
Гуэрра
9
Манушу
19
Рама
19
Буэно
19
Буэно
19
Рама
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вальядолид
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Реал Сосьедад - Вальядолид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
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