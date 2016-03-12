|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|29
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2016
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:2
|Томь (Томск)
|25.04.2016
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|18.04.2016
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Томь (Томск)
|11.04.2016
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|07.04.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Томь (Томск)
|03.04.2016
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|27.03.2016
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Томь (Томск)
|20.03.2016
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|35' 90'
|16.03.2016
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Томь (Томск)
|12.03.2016
|1' -90'
|Армавир (Армавир)
|1:1
|Томь (Томск)
|29.11.2015
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|3:1
|Томь (Томск)
|25.11.2015
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|1:2
|Томь (Томск)
|21.11.2015
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:0
|Томь (Томск)
|57'
|15.11.2015
|1' -90'
|Байкал (Иркутск)
|1:2
|Томь (Томск)
|08.11.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|15.10.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|28.09.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Томь (Томск)
|20.09.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|36'
|14.09.2015
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Томь (Томск)
|07.09.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|31.08.2015
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Томь (Томск)
|23.08.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|17.08.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|4:0
|Армавир (Армавир)
|10.08.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:2
|Тосно (Тосно)
|03.08.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:3
|Арсенал (Тула)
|27.07.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|20.07.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Байкал (Иркутск)
|15.07.2015
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Томь (Томск)
|11.07.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|4:1
|Спартак-2 (Москва)