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Мартин Йиранек
Новости
Мартин Йиранек - новости
Завершил карьеру
25 мая 1979 (47), Прага
#25 | Защитник
190 см | 90 кг
Чехия
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Публикации
Экс-спартаковец помочился под стол в ресторане – ему было лень идти в туалет
11 февраля
61
Видео
Смолов назвал лучший гол в истории РПЛ
10 февраля
3
Символическая сборная «Спартака» за последние 25 лет
2025.12.27 09:05
4
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Бояринцев назвал топ-3 легионеров, с которыми играл за «Спартак»
2024.02.05 12:16
6
Йиранек – о Кокорине: «В Италии ему не будут запрещать ходить в ночные клубы и регулярно выпивать»
2021.01.22 09:41
4
Йиранек: «Все, что есть у «Спартака» – заслуга Федуна»
2020.04.10 19:37
3
Йиранек: «Лимит – это глупо. Россияне начинали торговаться за зарплаты, а не думать об игре»
2018.09.22 00:51
5
Йиранек: «Карпин в «Спартаке» праздновал вместе с игроками. Бывало, мы пили водку»
2018.09.21 22:58
9
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
2018.09.21 18:26
2
Йиранек: «ЦСКА и «Виктория» будут действовать очень осторожно, множества голов ждать не стоит»
2018.09.19 09:16
1
Йиранек: «Россия добилась большого успеха на ЧМ, и для Чехии эта встреча будет важной»
2018.09.10 08:54
Фото
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
2017.07.08 07:06
1
Йиранек надеется на чемпионство «Спартака»
2017.02.16 19:19
2
Спортивный директор «Томи»: «Конкретики по Йиранеку пока никакой нет»
2017.01.28 16:39
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек: «Соглашусь с Каррерой: в России тактика не на первом месте»
2017.01.09 16:51
1
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
Йиранек: «Буду очень рад, если «Спартаку» наконец-то удастся выиграть чемпионат»
2016.08.04 10:20
4
Йиранек: «В «Томи» все пошло не так, как я рассчитывал»
2016.08.04 08:31
Йиранек: «Спартак» выиграет и пройдет дальше»
2016.08.04 07:30
Йиранек: «Черчесов – лучший вариант для сборной России»
2016.07.19 00:56
1
Йиранек не намерен завершить карьеру и хочет выступать в России
2016.07.17 15:27
Йиранек: «Хочу остаться в России, но предложений пока нет»
2016.07.09 17:13
4
Йиранек: «Пригласили в «Томь» священника, так как чувствуем, что нам что-то мешает нормально играть»
2016.04.11 15:15
2
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