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    Йиранек надеется на чемпионство «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек заявил, что следить за выступлениями команды и желаем им одержать победу в текущем сезоне. Также чех высказал мнение о новичках красно-белых.

    – За «Спартаком» следите?

    – Естественно! Узнаю результаты и новости из интернета. Очень рад, что моя команда идет на первом месте в чемпионате. Удивления это не вызывает – у «Спартака» отличный состав, новый тренер, дающий результат. Надеюсь, что в этом году москвичи смогут стать чемпионами.

    – В «Спартак» вернулся Самедов. У «Милана» куплен Луис Адриано. Как оцените трансферную кампанию?

    – Сильно. Это хорошие футболисты, которые повысят конкуренцию.

    «Спартак» на данный момент лидирует в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2017 19:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 17 февраля 2017, 01:12

      наш человек))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      nikita08 16 февраля 2017, 20:25

      красавчик

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