Йиранек надеется на чемпионство «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек заявил, что следить за выступлениями команды и желаем им одержать победу в текущем сезоне. Также чех высказал мнение о новичках красно-белых.

– За «Спартаком» следите?

– Естественно! Узнаю результаты и новости из интернета. Очень рад, что моя команда идет на первом месте в чемпионате. Удивления это не вызывает – у «Спартака» отличный состав, новый тренер, дающий результат. Надеюсь, что в этом году москвичи смогут стать чемпионами.

– В «Спартак» вернулся Самедов. У «Милана» куплен Луис Адриано. Как оцените трансферную кампанию?

– Сильно. Это хорошие футболисты, которые повысят конкуренцию.

«Спартак» на данный момент лидирует в турнирной таблице РФПЛ.