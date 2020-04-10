Йиранек: «Все, что есть у «Спартака» – заслуга Федуна»

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек поделился мнением о владельце московского клуба Леониде Федуне.

– Какое впечатление оставил Леонид Федун?

– Только самое лучшее: он же содержит команду и построил стадион. Если бы не он, то я не знаю, что происходило бы в «Спартаке». Все должны быть очень рады, что есть такой человек. Все, что есть у «Спартака» – это его заслуга.

– Федун часто разговаривал с футболистами?

– Особо с командой он не общался, в раздевалку не заходил. Если только перед сезоном руководство приходило, общалось с командой, а по ходу сезона уже нет.

– Что скажете фанатам, которые не признают Федуна?

– Надо понимать, что стадион, на котором «Спартак» играет, – его заслуга. У каждого свое видение на то, как все должно быть. Если есть человек, который считает, что он может быть лучше Федуна, его нужно показать. Руководить таким клубом, как «Спартак», вообще непростая вещь. А многие думают, что это легко.