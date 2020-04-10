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    Йиранек: «Все, что есть у «Спартака» – заслуга Федуна»

    Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек поделился мнением о владельце московского клуба Леониде Федуне.

    – Какое впечатление оставил Леонид Федун?

    – Только самое лучшее: он же содержит команду и построил стадион. Если бы не он, то я не знаю, что происходило бы в «Спартаке». Все должны быть очень рады, что есть такой человек. Все, что есть у «Спартака» – это его заслуга.

    – Федун часто разговаривал с футболистами?

    – Особо с командой он не общался, в раздевалку не заходил. Если только перед сезоном руководство приходило, общалось с командой, а по ходу сезона уже нет.

    – Что скажете фанатам, которые не признают Федуна?

    – Надо понимать, что стадион, на котором «Спартак» играет, – его заслуга. У каждого свое видение на то, как все должно быть. Если есть человек, который считает, что он может быть лучше Федуна, его нужно показать. Руководить таким клубом, как «Спартак», вообще непростая вещь. А многие думают, что это легко.

    • Федун стал владельцем «Спартака» в 2003 году.
    • С тех пор команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Йиранек выступал за столичный клуб с 2004 по 2010 год.

    Источник: Sport24

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    10.04.2020 19:37
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +22633

      VVM1964 7 часов назад

      " Все что в жизни есть у меня
      Все в чем радость каждого дня
      Все о чем тревоги и мечты
      Это все это все ты

      Все что в жизни есть у меня
      Все в чем радость каждого дня
      Все что я зову своей судьбой
      Связано связано только с тобой " )))))

      1
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      Рейтинг: +2364

      raritet 7 часов назад

      Содержать такой клуб как Спартак дело трудное и думаю, хорошо еще что Федун занимается этим . Трудно представить, но , если бы не он , мне кажется могло быть и хуже. Единственное в чем можно упрекнуть владельца клуба, в эмоциональности. Чуть- чуть , меньше лишних движений , перестановок и возможно , это был бы другой уровень. Но, с другой стороны , на поле все решают футболисты и поди ты пойми отчего они иногда такое вытворяют, что даже трудно представить..

      2
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      Рейтинг: +12660

      vka1970 10 часов назад

      Федун двоякая фигура и вызывает такое же двойственное чувство.С одной стороны он действительно не мало помог клубу и полями и школой и стадионом и вообще содержанием команды.С другой стороны чередование тренеров главной команды как печаток в личном гардеробе, вызывает мягко говоря не понимание.Причём тренеров которые только учились на команде, так и успешных тренеров.Вот эту неразбериху нужно менять однозначно.

      4
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      Рейтинг: +2110

      alarm 11 часов назад

      позоры и бессчётное количество геев - всё, что есть у спартака)

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