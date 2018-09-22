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  • Йиранек: «Лимит – это глупо. Россияне начинали торговаться за зарплаты, а не думать об игре»

Йиранек: «Лимит – это глупо. Россияне начинали торговаться за зарплаты, а не думать об игре»

22 сентября 2018, 00:51
5

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

По словам чеха, он пагубным образом влияет на развитие российских футболистов.

– Карьеру Плетикосы в «Спартаке» испортил лимит на легионеров. Ваше отношение к этому правилу?

– Лимит – это глупо. По-моему, его нигде в мире нет, кроме России. Его вводили, чтобы российские футболисты много играли и попадали в сборную, но это бред: ребята начинали торговаться за зарплаты, а не думать об игре, потому что понимали – с паспортом РФ они всегда будут на поле.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Йиранек Мартин
Комментарии (5)
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Мары
1537571079
То что Карпин ещё на заре лимита говорил, но некоторые несознательные кони с бомжами только радовались. Вот к чему их радость привела.
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Atoniq
1537589285
Надо лимит на русских,гляди может и играть начнут!!!;)))
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kykyi
1537591177
Изоляционизм-это всегда плохо, что для футбола, что для страны. Но при изоляции некоторые группы "деятелей" получает огромные выгоды. Всем херово, все загибаются, зато они чувствуют себя как "царьки". Нет- монополизму в футболе, экономике, политике!
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Рубик Докоян
1537591484
В АПЛ не лимита там есть ограничения на работу для иностранных футболистов, играют сильнейшие футболисты мира, сыгравшие определённое количество игр за свои национальные сборные. Спрашивается, что выиграла сборная Англии по футболу после домашнего ЧМ в 1966г. ?...
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general.lizyukov
1537595750
В китай ехайте доигрывать, жлобье.
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