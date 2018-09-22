Йиранек: «Лимит – это глупо. Россияне начинали торговаться за зарплаты, а не думать об игре»

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

По словам чеха, он пагубным образом влияет на развитие российских футболистов.

– Карьеру Плетикосы в «Спартаке» испортил лимит на легионеров. Ваше отношение к этому правилу?

– Лимит – это глупо. По-моему, его нигде в мире нет, кроме России. Его вводили, чтобы российские футболисты много играли и попадали в сборную, но это бред: ребята начинали торговаться за зарплаты, а не думать об игре, потому что понимали – с паспортом РФ они всегда будут на поле.