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    Йиранек: «Лимит – это глупо. Россияне начинали торговаться за зарплаты, а не думать об игре»

    Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

    По словам чеха, он пагубным образом влияет на развитие российских футболистов.

    – Карьеру Плетикосы в «Спартаке» испортил лимит на легионеров. Ваше отношение к этому правилу?

    – Лимит – это глупо. По-моему, его нигде в мире нет, кроме России. Его вводили, чтобы российские футболисты много играли и попадали в сборную, но это бред: ребята начинали торговаться за зарплаты, а не думать об игре, потому что понимали – с паспортом РФ они всегда будут на поле.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2018 00:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 22 сентября 2018, 08:55

      В китай ехайте доигрывать, жлобье.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 сентября 2018, 07:44

      В АПЛ не лимита там есть ограничения на работу для иностранных футболистов, играют сильнейшие футболисты мира, сыгравшие определённое количество игр за свои национальные сборные. Спрашивается, что выиграла сборная Англии по футболу после домашнего ЧМ в 1966г. ?...

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 сентября 2018, 07:39

      Изоляционизм-это всегда плохо, что для футбола, что для страны. Но при изоляции
      некоторые группы "деятелей" получает огромные выгоды. Всем херово, все загибаются, зато они чувствуют себя как "царьки". Нет- монополизму в футболе, экономике, политике!

      1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 22 сентября 2018, 07:08

      Надо лимит на русских,гляди может и играть начнут!!!;)))

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 сентября 2018, 02:04

      То что Карпин ещё на заре лимита говорил, но некоторые несознательные кони с бомжами только радовались.
      Вот к чему их радость привела.

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