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    Рикардо Кабаньяс - статистика

    Полузащитник
    Имя Рикардо
    Фамилия Кабаньяс
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1979 (44 года)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Швейцария 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.06.2008 1' -90' Швейцария 2:0 Португалия
    11.06.2008 1' -90' Швейцария 1:2 Турция
    07.06.2008 Был в запасе Швейцария 0:1 Чехия
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