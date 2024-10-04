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    Баста прокомментировал трансфер Глушакова в свой клуб

    Куратор медийного клуба СКА Баста прокомментировал приход в клуб полузащитника Дениса Глушакова.

    «Мы приглашали Дениса в СКА, когда только начали работать с клубом. Однажды он даже приезжал к нам на игру в Ростов‑на‑Дону. В 2006-м Денис уже выступал за СКА и даже успел отметиться шестью голами в 16 матчах. Получается, сейчас все встало на свои места, гештальт закрыт.

    Конечно, жду, что Денис усилит команду. Он наш земляк, и его авторитет, наигранность и опыт сыграют свою роль как на поле, так и в раздевалке. Надеюсь, для молодых игроков он станет хорошим примером и стимулом», – сказал Баста.

    • 3 октября было объявлено о переходе Глушакова в «СКА-Ростов», выступающий в Медиалиге.
    • Сообщалось, что полузащитник намерен сыграть за «Химки» против «Спартака» в 30-м туре РПЛ. У игрока продолжает действовать контракт с подмосковным клубом
    • В этом сезоне 37-летний Глушаков провел за «Химки» 8 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.10.2024 21:35
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