Баста прокомментировал трансфер Глушакова в свой клуб

Куратор медийного клуба СКА Баста прокомментировал приход в клуб полузащитника Дениса Глушакова.

«Мы приглашали Дениса в СКА, когда только начали работать с клубом. Однажды он даже приезжал к нам на игру в Ростов‑на‑Дону. В 2006-м Денис уже выступал за СКА и даже успел отметиться шестью голами в 16 матчах. Получается, сейчас все встало на свои места, гештальт закрыт.

Конечно, жду, что Денис усилит команду. Он наш земляк, и его авторитет, наигранность и опыт сыграют свою роль как на поле, так и в раздевалке. Надеюсь, для молодых игроков он станет хорошим примером и стимулом», – сказал Баста.