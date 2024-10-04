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    • Дзюба выразил свое отношение к откровенным фото девушек в соцсетях

    Дзюба выразил свое отношение к откровенным фото девушек в соцсетях

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба негативно относится к откровенным женским кадрам в соцсетях.

    На эту тему игрок поспорил с ведущей шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко в соцсети VK.

    – Счастье и семья любят тишину. Понимаете? Какая необходимость в этом?

    – У нас, девчонок, есть такая потребность. Просто выложить, что вот она я. Хочется иногда просто жопку чуть-чуть выложить. Как ты к этому относишься?

    – Плохо. Твоему парню понравится, если ты жопку выставишь?

    – Он принял это. Он понимает, что для меня это важно. Я в себе не уверена, я этого не скрываю, но есть какие-то вещи, которые повышают мою уверенность в себе. Например, я похудела, я хочу сказать себе: я молодец, я себе нравлюсь. Мир, увидь эту жопу!

    – Думаю, все мужчины в большинстве случаев, если они не подкаблучники, они против этого. Для кого ты это делаешь? Разве тебе парень не говорит комплименты? Тебе этого недостаточно? Пусть еще 20 мужиков скажут, какая у тебя жопа?

    По мне, это вообще какая-то ерунда полная. Какая необходимость показывать себя миру? Ты для кого стараешься? Какая цель вот в этом? Выставлять попу, грудь или еще что-то для какой-то там самооценки – это вообще дичь

    • Дзюба с сентября выступает за «Акрон».
    • Дебютный гол Артем забил на прошлой неделе в ворота «Ростова».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: Спортс

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    04.10.2024 20:51
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    Комментарии (11)
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    Yegres
    1728066916
    То ли дело болт показывать
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    Сергей-Шабалин-google
    1728067976
    Так на кого полировал бы свой болт тогда?
    Ответить
    NewLife
    1728068532
    Зюба не понимает важность курса на исправление провала в демографии. Поэтому выкладывайте больше жоп хороших и разных.
    Ответить
    qwertyйцукен
    1728068819
    Какая необходимость показывать себя миру?===Зюба для чего свое драчилово снимал ? А потом не препятствовал шобы мир увидел.
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    k611
    1728069324
    Выразил рукой?
    Ответить
    BoevStas1
    1728072215
    Правильные вещи говорит по сути.
    Ответить
    Иннокентий-Смоктуновский-
    1728074485
    Вся эта хрень про самоуверенность и необходимость выставлять своё тело это для её оленя которого кормит она этими лопухами он реально не понимает или понимает но подавляет в себе мужское чувство ревности и собственности как послушный телёнок таких кстати много но правда в том что она получает удовольствие от внимание чужих мужчин ей нравится чувствовать что её ещё кто-то хочет помимо её мужика по сути она ему уже изменяет но в предисловии но когда представится хорошая возможность в хорошем для неё и скрытом месте это будет уже не только в предисловиях
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