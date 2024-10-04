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    • Агент прокомментировал продление контракта Головина с «Монако»

    Агент прокомментировал продление контракта Головина с «Монако»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о продлении контракта игрока с клубом.

    • Теперь соглашение действует до 2029 года.

    «Во-первых, мы все очень рады этому событию. Александр доволен, ему комфортно играть в «Монако». Развиваются хорошие отношения с руководством, с болельщиками клуба. Поэтому Саша доволен этим и хочет отплатить тем же – своей игрой на поле.

    Когда предложили продлить контракт? Предложили в этом году.

    Интерес из Германии? Сейчас об этом уже не стоит говорить.

    Хотел бы ли Саша до завершения карьеры остаться в «Монако»? Знаете, мы живем сегодняшним днем. Сейчас самый важный момент в жизни Александра – это завтрашняя игра против «Ренна», – сказал Клюев.

    • «Монако» купил Головина у ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.
    • В 209 играх за клуб у россиянина 31 гол, 39 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.10.2024 20:36
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    Комментарии (1)
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    Иван Петров 1986
    1728065238
    Да сюда он точно не собирался.
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