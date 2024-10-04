Агент прокомментировал продление контракта Головина с «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о продлении контракта игрока с клубом.

Теперь соглашение действует до 2029 года.

«Во-первых, мы все очень рады этому событию. Александр доволен, ему комфортно играть в «Монако». Развиваются хорошие отношения с руководством, с болельщиками клуба. Поэтому Саша доволен этим и хочет отплатить тем же – своей игрой на поле.

Когда предложили продлить контракт? Предложили в этом году.

Интерес из Германии? Сейчас об этом уже не стоит говорить.

Хотел бы ли Саша до завершения карьеры остаться в «Монако»? Знаете, мы живем сегодняшним днем. Сейчас самый важный момент в жизни Александра – это завтрашняя игра против «Ренна», – сказал Клюев.