Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Кузьмичев оценил вероятность трансфера Батракова в «Зенит»

    Кузьмичев оценил вероятность трансфера Батракова в «Зенит»

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о вероятности трансфера Алексея Батракова в «Зенит».

    «Для Алексея «Локомотив» точно не пустое место, он очень благодарен клубу, где провел все свое детство. И желание Алексея сейчас – отблагодарить своей игрой клуб в этом сезоне и, думаю, в следующем.

    Кто бы ни пришел за ним, сейчас никто не намерен расставаться с Батраковым. Плюс он сейчас не готов размениваться на какие-то более высокие контракты. Думаю, он именно так сейчас мыслит. Есть вещи, когда не все решают деньги», – сказал Кузьмичев.

    • 19-летний Батраков стоит 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у него 10 матчей, 7 голов, 6 ассистов.
    • У игрока контракт до 2027 года.

    Новости по теме
    В «Зените» оценили игру Батракова 2
    «Локомотив» заверил, что не продаст Батракова ни за какие деньги 6
    Агент Барбоза высказался о возможном переходе Батракова в европейский клуб 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2024 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    PAREVG.
    1728078119
    Попасть на берег Невы можно и не напрямую: к примеру, купит его условный Аякс, и сразу отправит в аренду в бом.жеклуб. Ну или перепродаст в следующее ТО.
    Ответить
    порт
    1728098061
    Ну ну.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+