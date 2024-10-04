Кузьмичев оценил вероятность трансфера Батракова в «Зенит»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о вероятности трансфера Алексея Батракова в «Зенит».

«Для Алексея «Локомотив» точно не пустое место, он очень благодарен клубу, где провел все свое детство. И желание Алексея сейчас – отблагодарить своей игрой клуб в этом сезоне и, думаю, в следующем.

Кто бы ни пришел за ним, сейчас никто не намерен расставаться с Батраковым. Плюс он сейчас не готов размениваться на какие-то более высокие контракты. Думаю, он именно так сейчас мыслит. Есть вещи, когда не все решают деньги», – сказал Кузьмичев.