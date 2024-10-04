Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Селихов предложил создать в России еще один турнир

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов недоволен нынешним форматом Фонбет Кубка России.

    • Клубы РПЛ в рамках Кубка проводят 2-круговой групповой этап.

    «Если честно, то мне предыдущий формат Кубка России, когда игра была на вылет, больше смотрелся.

    Интересно было бы посмотреть, как какие-нибудь звездные легионеры приехали бы в регионы, где обычный работник может прийти, купить себе бокал пива, отдохнуть и посмотреть на звезду.

    Можно было бы сделать три турнира, как я вижу. Если вы хотите зрелищности, сделайте три турнира. Мы не участвуем в еврокубках. Условно – чемпионат, Кубок России и Кубок лиги. Как в Англии, например», – сказал Селихов.

    Новости по теме
    В «Зените» оценили игру Батракова 2
    Дзюба объяснил трансфер в Турцию в 2022 году 4
    Жена Песьякова выложила эротичное домашнее видео 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2024 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Anton01011969
    1728066944
    В этом есть смысл!!!
    Ответить
    Ziklop
    1728069048
    он прав! нынешний формат КР дер.ьмо!!! сделайте кубок лиги, ведь он же был лет дцать назад, но не прежился тогда...
    Ответить
    Garrincha58
    1728069857
    Посмотреть на звезду. А нас есть звёзды? Селихов себя считает звездой? Лично я на таких звёзд никогда не пойду на наши ****** команды вообще не охота тратить деньги и время, ладно ещё по телику или в инете глянуть и всё.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+