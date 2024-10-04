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    Трахтенберг заявил, что за «Спартак» болели во всем СССР

    Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг считает, что за клуб переживали во всем СССР.

    – В Союзе было 15 республик – сейчас 15 стран. И из них 15 болели за свою команду – и за «Спартак». Или даже в обратной последовательности.

    Условно говоря, в Ереване болели за «Арарат» и «Спартак», во Фрунзе – за «Алгу» и «Спартак» и так далее.

    ー В Киеве-то вряд ли болели за «Спартак».

    ー Не болели, но отдавали должное «Спартаку». Я разговаривал со многими футболистами киевского «Динамо», с Лобановским. Они с уважением относились к «Спартаку», многим по душе была эта игра.

    Андрей Шевченко подавал мячи Черчесову, когда «Спартак» забил четыре мяча в Киеве и выиграл. Ему очень понравилась игра спартаковская, он запомнил. По крайней мере, до того момента, когда мы с ним разговаривали на базе «Милана» в Миланелло.

    А Леонид Буряк говорил, что ему совсем не сложно было перестраиваться в сборной у Бескова, потому что этот, спартаковский, футбол ему был в удовольствие. Он говорил, что до 40 лет мог бы так играть.

    Потому что в бесковском футболе не столько бегаешь ты, сколько мяч – от партнера к партнеру.

    • «Спартак» 12 раз брал чемпионат СССР.
    • В 1977 году команда была в Первой лиге.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.10.2024 19:36
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    Комментарии (7)
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    a_who
    1728068200
    Истинно так.
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    Ziklop
    1728068608
    не неси херни! больше болели за Динамо К., за Динамо Тбилиси.....
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    Persona_non_Grata
    1728069864
    А что есть у кого то сомнения ???!!!...
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    FWSPM
    1728094476
    И сейчас ничего не изменилось вся страна болеет за Спартак
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