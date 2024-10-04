Орещук выступил против возвращения Дзюбы в сборную России: «Давайте не будем делать из сборной балаган»

Агент, бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук не считает нужным возвращать нападающего Артема Дзюбу в сборную России.

– Ну какой Дзюба в сборной? Хорош. Зачем поднимать эту тему? Давайте не будем из сборной делать балаган. Все, Артем в ней уже свое отыграл. Его должны запомнить как нападающего, который помог национальной команде успешно выступить на чемпионате мира, повторил рекорд Кержакова по голам.

– Так, может, из уважения к Дзюбе позвать его в сборную, чтобы он еще забил?

– Только ради этой цели? Ну, смотрите, я его вызову сейчас, он не забьет – и мне что, постоянно его вызывать? Я смотрю на это глазами тренера сборной.

– В сборной сейчас кого только нет, а Дзюба заслуживает и хорошо играет за «Акрон».

– Карпин сделал ставку на молодых ребят пусть их и наигрывает.

– Личные отношения Карпина и Дзюбы тут не при чем?

– 100 процентов. Может, что-то и примешивается, но при чем тут это? Играла бы сборная в официальных матчах, боролась на чемпионатах мира и Европы, был бы Дзюба в хорошей форме, куда бы делся Карпин? Конечно, вызывал бы его. Потому что с тренера спрашивают за результат. Сейчас результат не нужен, и зачем сборной Артем?