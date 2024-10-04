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    • Орещук выступил против возвращения Дзюбы в сборную России: «Давайте не будем делать из сборной балаган»

    Орещук выступил против возвращения Дзюбы в сборную России: «Давайте не будем делать из сборной балаган»

    Агент, бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук не считает нужным возвращать нападающего Артема Дзюбу в сборную России.

    – Ну какой Дзюба в сборной? Хорош. Зачем поднимать эту тему? Давайте не будем из сборной делать балаган. Все, Артем в ней уже свое отыграл. Его должны запомнить как нападающего, который помог национальной команде успешно выступить на чемпионате мира, повторил рекорд Кержакова по голам.

    – Так, может, из уважения к Дзюбе позвать его в сборную, чтобы он еще забил?

    – Только ради этой цели? Ну, смотрите, я его вызову сейчас, он не забьет – и мне что, постоянно его вызывать? Я смотрю на это глазами тренера сборной.

    – В сборной сейчас кого только нет, а Дзюба заслуживает и хорошо играет за «Акрон».

    – Карпин сделал ставку на молодых ребят пусть их и наигрывает.

    – Личные отношения Карпина и Дзюбы тут не при чем?

    – 100 процентов. Может, что-то и примешивается, но при чем тут это? Играла бы сборная в официальных матчах, боролась на чемпионатах мира и Европы, был бы Дзюба в хорошей форме, куда бы делся Карпин? Конечно, вызывал бы его. Потому что с тренера спрашивают за результат. Сейчас результат не нужен, и зачем сборной Артем?

    • У 36-летнего Дзюбы 55 матчей за сборную, 30 голов.
    • Он не играл за команду с лета 2021 года.
    • У Дзюбы контракт с «Акроном» до лета.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.10.2024 23:50
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1728076543
    а что журналюга хотел услышать так настаивая на вызове зюбы в сборную?
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