Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джо Мерфи - статистика

Завершил карьеру
21 августа 1981 (45)
#1 | Вратарь
188 см | 83 кг
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
6
-5
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
02.04.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
1 : 4
19.03.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
12.03.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
27.02.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
23.02.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
20.02.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
13.02.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Престон
2 : 1
06.02.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 3
30.01.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Брайтон
2 : 1
23.01.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
16.01.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Хаддерсфилд Таун
5 : 0
12.01.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 2
02.01.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.12.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
26.12.2015
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
21.11.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
2 : 2
03.11.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бернли
2 : 1
31.10.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
24.10.2015
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
20.10.2015
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
17.10.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
29.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
1 : 1
22.08.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
18.08.2015
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
15.08.2015
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Халл Сити
2 : 0
08.08.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Главные новости
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
1
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
3
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
1
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
5
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+