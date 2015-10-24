Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти: обзор матча 24 октября 2015
Хаддерсфилд Таун
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 2
Завершен
Дерби Каунти
31'
Г. Банн
15'
К. Мартин
48'
Д. Торне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти
90'
+1
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Мартин
Замена
Ф. Божай
️️️️
И. Миллер
83'
Замена
М. Патерсон
️️️️
Г. Банн
76'
75'
Замена
Д. Хансон
️️️️
Д. Расселл
Желтая карточка
Д. Линч
67'
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Торне
Желтая карточка
Д. Дэвидсон
46'
ГОЛ! 1:1!
Г. Банн
31'
26'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Т. Инс
Замена
М. Карайол
️️️️
Ш. Сканнелл
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Мартин
Пас отдал
Д. Расселл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3-3-3
31
Стир
3
Дэвидсон
5
Хадсон
6
Линч
33
Банн
44
Хьюс
4
Уайтхэд
21
Уэллс
9
Сканнелл
11
Миллер
4-5-1
33
Карсон
3
Форсит
36
Кио
29
Кристи
5
Шекелл
77
Расселл
4
Джонсон
19
Баттерфилд
34
Торне
10
Инс
18
Мартин
9
Сканнелл
29
Карайол
29
Карайол
9
Сканнелл
11
Миллер
36
Божай
36
Божай
11
Миллер
33
Банн
10
Патерсон
10
Патерсон
33
Банн
77
Расселл
6
Хансон
6
Хансон
77
Расселл
18
Мартин
10
Бент
10
Бент
18
Мартин
10
Инс
18
Вайманн
18
Вайманн
10
Инс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Дерби Каунти
2
Том Смит
ПЗ
1
Джо Мерфи
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
13
Ли Грант
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джо Мерфи
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Дерби Каунти
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+