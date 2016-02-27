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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун
Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун: обзор матча 27 февраля 2016
Хаддерсфилд Таун
27.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
19'
Б. Прингл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун
90'
Замена
П. Дигби
️️️️
Ф. Сирс
90'
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
81'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
К. Фоли
Желтая карточка
Т. Смит
74'
71'
Желтая карточка
Ф. Сирс
Замена
Э. Ману
️️️️
К. Демпси
68'
61'
Замена
К. Брю
️️️️
Б. Прингл
Замена
️️️️
Д. Линч
58'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
К. Матмур
58'
51'
Желтая карточка
Л. Чамберс
19'
ГОЛ! 0:1!
Б. Прингл
Пас отдал
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
18
Бен Прингл
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
37
Пол Дигби
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Ларсен Туре
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
4-4-2
31
Стир
3
Дэвидсон
6
Линч
5
Хадсон
2
Смит
33
Банн
4
Уайтхэд
10
Демпси
6
Хогг
21
Уэллс
10
Матмур
3-2-2-3
33
Биалковски
15
Смит
4
Чамберс
3
Кнудсен
44
Фоли
6
Берра
22
Дуглас
18
Прингл
11
Питман
20
Сирс
9
Мерфи
10
Демпси
45
Ману
45
Ману
10
Демпси
10
Матмур
35
Патерсон
35
Патерсон
10
Матмур
20
Сирс
37
Дигби
37
Дигби
20
Сирс
18
Прингл
17
Брю
17
Брю
18
Прингл
44
Фоли
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
44
Фоли
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ипсвич Таун
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Дин Геркен
ВР
18
Джей Табб
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
18
Джей Табб
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Джон Смит'с
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