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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
Халл Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 08 августа 2015
Халл Сити
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
39'
С. Клукас
71'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
86'
Желтая карточка
Г. Банн
Замена
Г. Лер
️️️️
Ч. Акпом
83'
83'
Замена
К. Демпси
️️️️
Д. Уайтхэд
80'
Замена
А. Хэммилл
️️️️
Д. Хогг
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Н. Елавич
76'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Акпом
71'
68'
Желтая карточка
М. Хадсон
65'
Замена
И. Миллер
️️️️
Т. Смит
Замена
С. Алуко
️️️️
Р. Тэйлор
65'
ГОЛ! 1:0!
С. Клукас
39'
Желтая карточка
А. Хэйден
30'
28'
Желтая карточка
Т. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Хаддерсфилд Таун
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
51
Мэтью Диксон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
34
Калом Джаралдо-Мартин
ЦФ
39
Грег Лер
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГрегор
5
Тэйлор
20
Доусон
33
Дэйвис
3
Робертсон
27
Эль-Мохамади
14
Хэйден
6
Клукас
23
Хаддлстоун
18
Елавич
29
Акпом
4-4-1
12
Смитис
2
Смит
6
Линч
5
Хадсон
3
Дэвидсон
19
Баттерфилд
4
Уайтхэд
6
Хогг
33
Банн
21
Уэллс
18
Елавич
7
Мейлер
7
Мейлер
18
Елавич
5
Тэйлор
14
Алуко
14
Алуко
5
Тэйлор
29
Акпом
39
Лер
39
Лер
29
Акпом
2
Смит
11
Миллер
11
Миллер
2
Смит
4
Уайтхэд
10
Демпси
10
Демпси
4
Уайтхэд
6
Хогг
7
Хэммилл
7
Хэммилл
6
Хогг
Остались в запасе
Халл Сити
Хаддерсфилд Таун
34
Калом Джаралдо-Мартин
ЦФ
51
Мэтью Диксон
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
6
Сондре Тронстад
ЦП
39
Джорди Ивула
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
34
Калом Джаралдо-Мартин
ЦФ
51
Мэтью Диксон
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
Остались в запасе
6
Сондре Тронстад
ЦП
39
Джорди Ивула
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кит Хилл
(Хартфордшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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