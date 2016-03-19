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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Хаддерсфилд Таун
Лидс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 марта 2016
Лидс
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 4
Завершен
Хаддерсфилд Таун
22'
С. Даллас
42'
М. Хадсон
69'
Г. Банн
74'
К. Матмур
77'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Л. Кук
90'
Желтая карточка
А. Моуатт
90'
Замена
М. Карайол
️️️️
С. Дукара
79'
77'
ГОЛ! 1:4!
Н. Уэллс
Пас отдал
Д. Лолли
Замена
К. Вуд
️️️️
С. Даллас
74'
74'
ГОЛ! 1:3!
К. Матмур
Пас отдал
Н. Уэллс
69'
ГОЛ! 1:2!
Г. Банн
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
68'
67'
Замена
Э. Хьюс
️️️️
Ф. Биллинг
Замена
Л. Кук
️️️️
Л. Мерфи
65'
63'
Замена
К. Матмур
️️️️
Д. Патерсон
Желтая карточка
Д. Беллуски
62'
46'
Замена
Г. Банн
️️️️
Р. ван Ла Парра
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Хадсон
Пас отдал
Д. Патерсон
Желтая карточка
С. Даллас
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Даллас
Пас отдал
Л. Бридкатт
22'
Желтая карточка
Л. Мерфи
21'
18'
Желтая карточка
Д. Лолли
16'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
11'
Пенальти не реализован!
Н. Уэллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
18
Тэйлор
55
Беллуски
14
Бамба
15
Даллас
28
Берарди
7
Мерфи
23
Бридкатт
20
Моуатт
7
Антенуччи
15
Дукара
4-3-3
31
Стир
2
Смит
3
Хасбэнд
6
Линч
5
Хадсон
3
ван Ла Парра
8
Биллинг
4
Уайтхэд
35
Патерсон
11
Лолли
21
Уэллс
15
Дукара
29
Карайол
29
Карайол
15
Дукара
7
Мерфи
10
Кук
10
Кук
7
Мерфи
15
Даллас
9
Вуд
9
Вуд
15
Даллас
3
ван Ла Парра
33
Банн
33
Банн
3
ван Ла Парра
8
Биллинг
44
Хьюс
44
Хьюс
8
Биллинг
35
Патерсон
10
Матмур
10
Матмур
35
Патерсон
Остались в запасе
Лидс
Хаддерсфилд Таун
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Лидс - Хаддерсфилд Таун
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Элланд Роад
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