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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 13 февраля 2016
Ноттингем Форест
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
14'
М. Миллс (АГ)
84'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
90'
Замена
️️️️
Д. Хогг
90'
Замена
К. Демпси
️️️️
Г. Банн
88'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Ф. Биллинг
84'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Г. Банн
Желтая карточка
М. Миллс
82'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Р. Теше
81'
73'
Желтая карточка
Т. Смит
72'
Желтая карточка
Д. Хогг
Желтая карточка
Д. Грант
69'
Замена
Д. Грант
️️️️
Г. Гарднер
58'
Замена
К. Бурк
️️️️
Д. Уорд
57'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Миллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
10
Кайл Демпси
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
4-4-2
24
Де Врис
5
Йокич
28
Мансьенн
5
Миллс
2
Личай
23
Осборн
8
Воган
8
Теше
20
Гарднер
7
Оливейра
16
Уорд
4-4-2
31
Стир
2
Смит
3
Хасбэнд
5
Хадсон
6
Линч
8
Биллинг
4
Уайтхэд
6
Хогг
33
Банн
11
Лолли
21
Уэллс
8
Теше
20
Блэксток
20
Блэксток
8
Теше
20
Гарднер
7
Грант
7
Грант
20
Гарднер
16
Уорд
14
Бурк
14
Бурк
16
Уорд
33
Банн
10
Демпси
10
Демпси
33
Банн
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
8
Крис Коэн
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
45
Элвис Ману
ЛВ
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
8
Крис Коэн
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
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Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Сити Граунд
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