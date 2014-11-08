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    Антон Козорез - статистика

    #40 | Вратарь
    Имя Антон
    Отчество Константинович
    Фамилия Козорез
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 мая 1983 (39 лет)
    Рост 192
    Вес 90
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 10 -14 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.04.2015 1' -61' Балтика (Калининград) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    05.04.2015 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Анжи (Махачкала)
    29.03.2015 46' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    22.03.2015 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    18.03.2015 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    14.03.2015 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Тосно (Тосно)
    22.11.2014 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    18.11.2014 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Сокол (Саратов)
    14.11.2014 Был в запасе Химик (Дзержинск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    08.11.2014 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    02.11.2014 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    25.10.2014 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    19.10.2014 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Сочи (Сочи)
    11.10.2014 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    05.10.2014 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    29.09.2014 1' -41' Волга (Нижний Новгород) 6:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    20.09.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Балтика (Калининград)
    13.09.2014 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    90'
    07.09.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:2 Шинник (Ярославль)
    24.08.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.08.2014 1' -77' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    10.08.2014 1' -90' Тосно (Тосно) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.07.2014 Был в запасе Сокол (Саратов) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    19.07.2014 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Химик (Дзержинск)
    12.07.2014 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.07.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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