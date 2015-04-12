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Антон Козорез
Статистика
Антон Козорез - статистика
Завершил карьеру
14 мая 1983 (43)
#40 | Вратарь
192 см | 90 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
10
-14
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1 : 1
12.04.2015
СКА-Хабаровск
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
05.04.2015
Анжи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Шинник
2 : 0
29.03.2015
СКА-Хабаровск
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
22.03.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тюмень
2 : 0
18.03.2015
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
14.03.2015
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Томь
1 : 0
22.11.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
18.11.2014
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химик
1 : 0
14.11.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
08.11.2014
Сахалин
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
02.11.2014
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
0 : 0
25.10.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
19.10.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
1 : 1
11.10.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
05.10.2014
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волга
6 : 0
29.09.2014
СКА-Хабаровск
1' - 41'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
20.09.2014
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Анжи
1 : 1
13.09.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
07.09.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Cибирь
2 : 2
24.08.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.08.2014
Тюмень
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тосно
2 : 0
10.08.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сокол
2 : 2
27.07.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
19.07.2014
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сахалин
1 : 0
12.07.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1 : 1
06.07.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
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