|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|10
|-14
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2015
|1' -61'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.04.2015
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|29.03.2015
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|22.03.2015
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|18.03.2015
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.03.2015
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Тосно (Тосно)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|18.11.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|14.11.2014
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|08.11.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|02.11.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|19.10.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|11.10.2014
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.10.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|29.09.2014
|1' -41'
|Волга (Нижний Новгород)
|6:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.09.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Балтика (Калининград)
|13.09.2014
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|90'
|07.09.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|24.08.2014
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.08.2014
|1' -77'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|10.08.2014
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.07.2014
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|19.07.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|12.07.2014
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.07.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)