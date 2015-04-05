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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Анжи
СКА-Хабаровск - Анжи: обзор матча 05 апреля 2015
СКА-Хабаровск
05.04.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
4'
Н. Жуниор
25'
Д. Айдов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Анжи
90'
Замена
С. Мирошниченко
️️️️
Г. Чиркин
Желтая карточка
К. Аладашвили
89'
Желтая карточка
М. Трусевич
87'
83'
Замена
М. Митришев
️️️️
А. Мутари
81'
Замена
М. Андреев
️️️️
Р. Концедалов
Замена
М. Трусевич
️️️️
Г. Гогуа
78'
Замена
И. Машуков
️️️️
О. Кожанов
74'
74'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Я. Боли
Желтая карточка
Г. Гогуа
65'
Замена
И. Кальчук
️️️️
В. Плетин
58'
Замена
О. Кожанов
️️️️
З. Камболов
46'
45'
Желтая карточка
Я. Боли
Желтая карточка
Н. Жуниор
32'
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Айдов
ГОЛ! 1:0!
Н. Жуниор
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
(К)
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Заурбек Камболов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
(К)
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
СКА-Хабаровск
6
Иван Кальчук
ЛЗ
14
Николай Радченко
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
4-5-1
40
Козорез
85
Попов
11
Аладашвили
65
Рябошапка
5
Купчин
7
Гогуа
11
Камболов
13
Замалиев
19
Плетин
4
Рухаиа
11
Натан Жуниор
4-1-4-1
41
Кержаков
31
Зотов
4
Айдов
3
Гаджибеков
2
Аравин
42
Леонардо
20
Мутари
11
Концедалов
78
Максимов
8
Чиркин
10
Боли
19
Плетин
6
Кальчук
6
Кальчук
19
Плетин
7
Гогуа
30
Трусевич
30
Трусевич
7
Гогуа
Кожанов
14
Машуков
14
Машуков
Кожанов
11
Камболов
20
Кожанов
20
Кожанов
11
Камболов
11
Концедалов
77
Андреев
77
Андреев
11
Концедалов
8
Чиркин
24
Мирошниченко
24
Мирошниченко
8
Чиркин
20
Мутари
95
Митришев
95
Митришев
20
Мутари
10
Боли
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Боли
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Анжи
14
Николай Радченко
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Остались в запасе
14
Николай Радченко
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча СКА-Хабаровск - Анжи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
СК «Гигант»
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