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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Сочи
СКА-Хабаровск - Сочи: обзор матча 19 октября 2014
СКА-Хабаровск
19.10.2014, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 1
Завершен
Сочи
57'
Г. Гогуа (П)
61'
В. Кармазиненко
76'
А. Гайдаш
15'
Д. Чернухин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Сочи
Замена
Л. Имедашвили
️️️️
В. Плетин
84'
78'
Замена
С. Миронов
️️️️
М. Рогов
Замена
В. Крючков
️️️️
А. Гайдаш
78'
ГОЛ! 3:1!
А. Гайдаш
76'
73'
Замена
С. Панов
️️️️
А. Смирнов
64'
Замена
В. Есин
️️️️
Р. Умаров
ГОЛ! 2:1!
В. Кармазиненко
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Гогуа
57'
56'
Желтая карточка
Р. Воробьев
Желтая карточка
Г. Гогуа
50'
46'
Замена
Д. Вихров
️️️️
Ю. Солнцев
Замена
К. Аладашвили
️️️️
М. Трусевич
46'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
О. Кожанов
35'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Чернухин
Желтая карточка
А. Агапов
14'
7'
Желтая карточка
М. Рогов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Сочи
35
Артем Смирнов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Ризван Умаров
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
44
Антон Козлов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
3-5-1-1
16
Агапов
85
Попов
3
Удалый
5
Эдиев
7
Гогуа
13
Замалиев
19
Плетин
30
Трусевич
4
Рухаиа
90
Гайдаш
20
Кожанов
3-2-2-1-2
35
Смирнов
5
Пискунов
3
Гаджибеков
19
Чернухин
10
Матрахов
19
Солнцев
84
Воробьев
31
Рогов
77
Андреев
10
Матяш
11
Умаров
30
Трусевич
11
Аладашвили
11
Аладашвили
30
Трусевич
19
Плетин
44
Имедашвили
44
Имедашвили
19
Плетин
90
Гайдаш
55
Крючков
55
Крючков
90
Гайдаш
20
Кожанов
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
20
Кожанов
19
Солнцев
6
Вихров
6
Вихров
19
Солнцев
11
Умаров
27
Есин
27
Есин
11
Умаров
35
Смирнов
13
Панов
13
Панов
35
Смирнов
31
Рогов
88
Миронов
88
Миронов
31
Рогов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сочи
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Виктор Демидов
Остались в запасе
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Виктор Демидов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Юность
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