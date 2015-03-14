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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Тосно
СКА-Хабаровск - Тосно: обзор матча 14 марта 2015
СКА-Хабаровск
14.03.2015, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 2
Завершен
Тосно
47'
Н. Жуниор
39'
К. Берхамов
78'
С. Прокофьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Тосно
90'
+3
Замена
А. Цховребов
️️️️
С. Прокофьев
Замена
Н. Радченко
️️️️
Н. Замалиев
89'
81'
Замена
М. Султонов
️️️️
Б. Хадарцев
78'
ГОЛ! 1:2!
С. Прокофьев
Желтая карточка
Н. Замалиев
77'
Замена
О. Кожанов
️️️️
В. Плетин
71'
Замена
З. Камболов
️️️️
Н. Жуниор
71'
59'
Желтая карточка
С. Прокофьев
Желтая карточка
И. Машуков
57'
53'
Желтая карточка
М. Ковальчик
ГОЛ! 1:1!
Н. Жуниор
47'
Замена
И. Машуков
️️️️
В. Кармазиненко
46'
44'
Замена
В. Романенко
️️️️
К. Берхамов
Желтая карточка
П. Рябошапка
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Берхамов
37'
Желтая карточка
М. Астафьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
14
Николай Радченко
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
4-4-2
16
Агапов
85
Попов
65
Рябошапка
11
Аладашвили
5
Купчин
13
Замалиев
19
Плетин
30
Трусевич
4
Рухаиа
11
Натан Жуниор
8
Кармазиненко
3-2-3-1-1
42
Нарубин
5
Ковальчик
25
Смирнов
3
Зайцев
11
Пазин
15
Фатуллаев
4
Астафьев
3
Тетрашвили
7
Берхамов
10
Хадарцев
11
Прокофьев
13
Замалиев
14
Радченко
14
Радченко
13
Замалиев
11
Натан Жуниор
11
Камболов
11
Камболов
11
Натан Жуниор
8
Кармазиненко
14
Машуков
14
Машуков
8
Кармазиненко
19
Плетин
20
Кожанов
20
Кожанов
19
Плетин
7
Берхамов
77
Романенко
77
Романенко
7
Берхамов
10
Хадарцев
28
Султонов
28
Султонов
10
Хадарцев
11
Прокофьев
46
Цховребов
46
Цховребов
11
Прокофьев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Тосно
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча СКА-Хабаровск - Тосно
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
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0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
СК «Гигант»
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