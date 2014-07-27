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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - СКА-Хабаровск
Сокол - СКА-Хабаровск: обзор матча 27 июля 2014
Сокол
27.07.2014, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
49'
Д. Агапцев
90+2'
Н. Андреев
24'
К. Аладашвили
68'
М. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
А. Дутов
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Н. Андреев
90'
+2
90'
Желтая карточка
З. Камболов
Замена
А. Коротаев
️️️️
Н. Сурков
81'
78'
Замена
П. Рябошапка
️️️️
Н. Замалиев
Замена
Н. Андреев
️️️️
Д. Агапцев
76'
74'
Замена
З. Камболов
️️️️
К. Аладашвили
73'
Желтая карточка
Н. Замалиев
73'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
О. Кожанов
Замена
Н. Имуллин
️️️️
М. Волков
70'
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Попов
55'
Замена
О. Кожанов
️️️️
В. Плетин
ГОЛ! 1:1!
Д. Агапцев
Пас отдал
А. Дегтярев
49'
Замена
Н. Сурков
️️️️
С. Белоусов
25'
Желтая карточка
К. Суслов
24'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Аладашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
33
Максим Волков
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
24
Александр Коротаев
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
14
Николай Радченко
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-1-3-2
16
Федоров
3
Костин
20
Столяренко
91
Суслов
27
Молодцов
66
Дутов
8
Васильев
7
Белоусов
33
Волков
11
Дегтярев
10
Агапцев
3-2-4
16
Агапов
11
Аладашвили
4
Чалов
5
Эдиев
5
Купчин
85
Попов
90
Гайдаш
30
Трусевич
19
Плетин
13
Замалиев
33
Волков
9
Имуллин
9
Имуллин
33
Волков
7
Белоусов
3
Сурков
3
Сурков
7
Белоусов
10
Агапцев
21
Андреев
21
Андреев
10
Агапцев
Сурков
24
Коротаев
24
Коротаев
Сурков
13
Замалиев
65
Рябошапка
65
Рябошапка
13
Замалиев
11
Аладашвили
11
Камболов
11
Камболов
11
Аладашвили
Кожанов
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
Кожанов
19
Плетин
20
Кожанов
20
Кожанов
19
Плетин
Остались в запасе
Сокол
СКА-Хабаровск
2
Давид Хубаев
ЦП
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
14
Николай Радченко
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
2
Давид Хубаев
ЦП
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
14
Николай Радченко
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Сокол - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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