Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - СКА-Хабаровск
Оренбург - СКА-Хабаровск: обзор матча 11 октября 2014
Оренбург
11.10.2014, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
49'
И. Коронов (П)
36'
Г. Рухаиа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - СКА-Хабаровск
Замена
Ф. Васиев
️️️️
В. Парняков
90'
82'
Желтая карточка
Д. Чалов
Замена
С. Бреев
️️️️
М. Шогенов
76'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Кобялко
69'
68'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
О. Кожанов
63'
Желтая карточка
М. Попов
59'
Желтая карточка
И. Эдиев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Коронов
49'
45'
Желтая карточка
В. Никифоров
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Рухаиа
Замена
Д. Чванов
️️️️
А. Друзин
35'
Желтая карточка
Д. Андреев
34'
Красная карточка
Д. Абакумов
33'
21'
Желтая карточка
О. Кожанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Андрей Гайдаш
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
15
Андреев
80
Климов
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
8
Шогенов
30
Друзин
14
Коронов
22
Кобялко
3-2-4-1
16
Агапов
3
Удалый
4
Чалов
5
Эдиев
10
Никифоров
85
Попов
90
Гайдаш
13
Замалиев
30
Трусевич
4
Рухаиа
20
Кожанов
30
Друзин
73
Чванов
73
Чванов
30
Друзин
10
Парняков
26
Васиев
26
Васиев
10
Парняков
8
Шогенов
23
Бреев
23
Бреев
8
Шогенов
22
Кобялко
14
Аппаев
14
Аппаев
22
Кобялко
20
Кожанов
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
20
Кожанов
Остались в запасе
Оренбург
СКА-Хабаровск
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Оренбург - СКА-Хабаровск
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
СКА-Хабаровск
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+