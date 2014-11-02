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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Крылья Советов
СКА-Хабаровск - Крылья Советов: обзор матча 02 ноября 2014
СКА-Хабаровск
02.11.2014, воскресенье, 07:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
71'
Г. Рухаиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Крылья Советов
Замена
А. Герасимов
️️️️
А. Гайдаш
90'
+3
Желтая карточка
А. Агапов
90'
+1
88'
Замена
С. Обивалин
️️️️
А. Померко
85'
Замена
Г. Габулов
️️️️
А. Елисеев
85'
Замена
М. Палиенко
️️️️
С. Драгун
Замена
О. Кожанов
️️️️
В. Плетин
82'
78'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Надсон
75'
Желтая карточка
А. Яхович
ГОЛ! 1:0!
Г. Рухаиа
71'
Желтая карточка
А. Гайдаш
63'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Г. Гогуа
61'
Желтая карточка
И. Эдиев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Андрей Гайдаш
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
82
Ян Муха
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-5-1
16
Агапов
85
Попов
5
Эдиев
3
Удалый
10
Никифоров
7
Гогуа
13
Замалиев
19
Плетин
30
Трусевич
90
Гайдаш
4
Рухаиа
4-2-2-1-1
1
Вавилин
30
Надсон
47
Божин
25
Концедалов
33
Ятченко
15
Цаллагов
20
Померко
21
Драгун
4
Елисеев
31
Ткачук
18
Яхович
90
Гайдаш
93
Герасимов
93
Герасимов
90
Гайдаш
19
Плетин
20
Кожанов
20
Кожанов
19
Плетин
7
Гогуа
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
7
Гогуа
20
Померко
88
Обивалин
88
Обивалин
20
Померко
4
Елисеев
8
Габулов
8
Габулов
4
Елисеев
21
Драгун
99
Палиенко
99
Палиенко
21
Драгун
30
Надсон
12
Корниленко
12
Корниленко
30
Надсон
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Крылья Советов
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
14
Евгений Конюхов
ВР
82
Ян Муха
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
82
Ян Муха
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча СКА-Хабаровск - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Юность
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