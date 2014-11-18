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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Сокол
СКА-Хабаровск - Сокол: обзор матча 18 ноября 2014
СКА-Хабаровск
18.11.2014, вторник, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Сокол
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Гайдаш
90'
+3
79'
Замена
А. Сапожков
️️️️
Д. Хубаев
73'
Замена
Н. Сурков
️️️️
Р. Семякин
Замена
В. Кричмарь
️️️️
Г. Рухаиа
69'
61'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
Е. Павлов
Желтая карточка
А. Гайдаш
52'
37'
Желтая карточка
А. Горбатюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Андрей Гайдаш
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
3-2-5
16
Агапов
55
Крючков
3
Удалый
4
Чалов
85
Попов
10
Никифоров
4
Рухаиа
13
Замалиев
30
Трусевич
19
Плетин
90
Гайдаш
4-1-1-1-3
16
Федоров
27
Молодцов
20
Столяренко
29
Горбатюк
13
Семякин
66
Дутов
2
Хубаев
88
Маркелов
11
Дегтярев
18
Павлов
24
Коротаев
4
Рухаиа
28
Кричмарь
28
Кричмарь
4
Рухаиа
90
Гайдаш
20
Кожанов
20
Кожанов
90
Гайдаш
18
Павлов
10
Агапцев
10
Агапцев
18
Павлов
13
Семякин
3
Сурков
3
Сурков
13
Семякин
2
Хубаев
10
Сапожков
10
Сапожков
2
Хубаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сокол
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
31
Сергей Барсуков
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Остались в запасе
31
Сергей Барсуков
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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2 : 0
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0 : 1
31.10.2026
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Родина
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