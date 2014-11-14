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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - СКА-Хабаровск
Химик - СКА-Хабаровск: обзор матча 14 ноября 2014
Химик
14.11.2014, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
80'
И. Столбовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - СКА-Хабаровск
89'
Замена
Д. Чалов
️️️️
К. Аладашвили
86'
Замена
Л. Имедашвили
️️️️
Н. Замалиев
Вторая желтая
М. Костюков
85'
ГОЛ! 1:0!
И. Столбовой
80'
Замена
С. Квасов
️️️️
П. Карасев
77'
Желтая карточка
М. Костюков
76'
66'
Желтая карточка
А. Гайдаш
62'
Замена
О. Кожанов
️️️️
В. Плетин
Замена
А. Касьян
️️️️
И. Кузьмичев
54'
Замена
М. Костюков
️️️️
Д. Шилов
46'
Замена
Г. Джикия
️️️️
А. Самсонов
45'
Желтая карточка
С. Федотов
37'
31'
Желтая карточка
В. Крючков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Андрей Гайдаш
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-3-3
1
Гавиловский
44
Самсонов
4
Тагилов
6
Шустиков
23
Чернов
18
Карасев
8
Федотов
24
Столбовой
33
Еркин
11
Кузьмичев
3-2-5
16
Агапов
11
Аладашвили
55
Крючков
3
Удалый
10
Никифоров
85
Попов
90
Гайдаш
13
Замалиев
19
Плетин
30
Трусевич
4
Рухаиа
9
Шилов
77
Костюков
77
Костюков
9
Шилов
44
Самсонов
14
Джикия
14
Джикия
44
Самсонов
18
Карасев
17
Квасов
17
Квасов
18
Карасев
11
Кузьмичев
19
Касьян
19
Касьян
11
Кузьмичев
13
Замалиев
44
Имедашвили
44
Имедашвили
13
Замалиев
11
Аладашвили
4
Чалов
4
Чалов
11
Аладашвили
19
Плетин
20
Кожанов
20
Кожанов
19
Плетин
Остались в запасе
Химик
СКА-Хабаровск
16
Дмитрий Гавриков
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
16
Дмитрий Гавриков
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Остались в запасе
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Химик - СКА-Хабаровск
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Химик
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