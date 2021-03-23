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    Ивица Олич - новости

    Нападающий
    Имя Ивица
    Фамилия Олич
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Давор
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 сентября 1979 (43 года)
    Рост 182
    Вес 78
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