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Ивица Олич
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Ивица Олич - новости
Завершил карьеру
14 сентября 1979 (47), Давор
#40 | Нападающий
182 см | 78 кг
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
⚡ Официально: Олич – новый главный тренер ЦСКА
2021.03.23 13:07
42
Широков – об Оличе в ЦСКА: «Логичнее доверить пост главного тренера братьям Березуцким»
2021.03.22 16:59
11
Уткин: «Олич в ЦСКА – это пранк, зашедший слишком далеко. Нет ни одного аргумента выбрать Ивицу»
2021.03.22 15:15
32
«СЭ»: Гончаренко попрощался с ЦСКА
2021.03.22 14:14
5
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА
2021.03.22 14:06
8
Тренер Хорватии Далич: «Олич сам примет решение по ЦСКА. Если такой клуб интересуется им, значит, мы хорошо работаем»
2021.03.21 17:24
Олич получит визу на работу в России утром 22 марта
2021.03.20 23:52
6
Далич: «Да, ЦСКА позвал Олича»
2021.03.20 18:58
16
«Чемпионат»: назначение Олича тренером ЦСКА – решение Орешкина
2021.03.20 17:41
4
Metaratings: Олич подпишет с ЦСКА контракт до 2022 года, первая тренировка – во вторник
2021.03.20 17:00
14
«Чемпионат»: ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера
2021.03.20 16:24
10
Рахимич может войти в тренерский штаб Олича в ЦСКА
2021.03.20 11:00
4
«Чемпионат»: ЦСКА планирует назначить Олича в ближайшие дни; Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара»
2021.03.19 19:07
34
Арустамян: Олич – главный кандидат на замену Гончаренко в ЦСКА
2021.03.19 16:38
18
Крамарич стал лучшим бомбардиром Бундеслиги среди хорватов
2021.01.25 07:54
Олич – о Березуцком: «Василий хорошо знает ЦСКА. Я верю, у него может получиться»
2020.12.15 09:58
1
Олич: «Когда Жиркову поступило предложение от «Челси», все были рады, кроме него»
2020.10.27 17:49
3
Олич: «Влашич – главный молодой игрок сборной Хорватии. Он всем доволен в ЦСКА и, думаю, останется в команде еще на год-два»
2020.09.14 16:25
2
Олич: «Не могу забыть дерби против «Спартака». Я забил много-много голов»
2020.05.11 18:49
3
Олич: «Если «Локомотив» выбрал Николича, то не ошибся. Я в нем уверен на 100 процентов»
2020.04.29 18:01
Олич: «Модрич заслужил «Золотой мяч» в 2018 году»
2020.04.27 09:15
4
Олич: «Если российским игрокам разрешат выпить два бокала пива, кто-то обязательно выпьет десять!»
2020.04.26 10:17
10
Олич – о финале Кубка легенд: «С девушкой-арбитром было тяжело. Нельзя так судить»
2020.02.23 21:42
22
Олич: «Россия для меня удачная земля»
2019.06.25 10:11
5
Олич: «Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА»
2019.06.16 20:25
4
Фото
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Баварию» в ремейке финала ЛЧ-1998/1999
2019.05.26 22:48
5
Рахимич: «У ЦСКА образуется неплохая связка молодых балканских футболистов»
2018.08.20 08:18
5
Олич: «Судья смотрел повтор 10 раз, а в конце решил: «Окей, Франция большая, пусть пенальти будет»
2018.07.16 08:32
25
Олич станет послом «Баварии»
2017.11.24 08:18
1
Бывший форвард ЦСКА Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии
2017.10.19 14:53
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