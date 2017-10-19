Бывший форвард ЦСКА Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

Бывший нападающий ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного союза страны.

38-летний футболист стал помощником главного тренера национальной команды Златко Далича.

«Я очень рад снова стать частью сборной. Сделаю все для того, чтобы команда вышла в финальную часть чемпионата мира в России», – сказал Олич.

Напомним, что Хорватия заняла второе место в отборочной группе ЧМ-2018 и теперь сыграет в стыковых матчах с Грецией.