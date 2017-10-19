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    Бывший форвард ЦСКА Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

    Бывший нападающий ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного союза страны.

    38-летний футболист стал помощником главного тренера национальной команды Златко Далича.

    «Я очень рад снова стать частью сборной. Сделаю все для того, чтобы команда вышла в финальную часть чемпионата мира в России», – сказал Олич.

    Напомним, что Хорватия заняла второе место в отборочной группе ЧМ-2018 и теперь сыграет в стыковых матчах с Грецией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2017 14:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 18:23

      классный игрок, молодцы что пригласили его. Удачи в новой должности!

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 15:15

      Олич всегда был неуступчивым терьером на поле и след оставил о себе самый благоприятный!! Удачного старта на тренерском поприще!..

      4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 октября 2017, 15:08

      Всегда очень сильно уважал Олича ( хоть и болельщик Спартака) таких игроков мало у которых безукоризненная репутация и на поле и вне его. Желаю удачи Ивице в новом качестве.

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 октября 2017, 15:01

      Оличу-удачи! Великий ИГРОК. И Человек...

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