Бывший форвард ЦСКА Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

Бывший нападающий ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного союза страны.
38-летний футболист стал помощником главного тренера национальной команды Златко Далича.
«Я очень рад снова стать частью сборной. Сделаю все для того, чтобы команда вышла в финальную часть чемпионата мира в России», – сказал Олич.
Напомним, что Хорватия заняла второе место в отборочной группе ЧМ-2018 и теперь сыграет в стыковых матчах с Грецией.
Источник: Бомбардир.ру