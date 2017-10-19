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  • Бывший форвард ЦСКА Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

Бывший форвард ЦСКА Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

19 октября 2017, 14:53
4

Бывший нападающий ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного союза страны.

38-летний футболист стал помощником главного тренера национальной команды Златко Далича.

«Я очень рад снова стать частью сборной. Сделаю все для того, чтобы команда вышла в финальную часть чемпионата мира в России», – сказал Олич.

Напомним, что Хорватия заняла второе место в отборочной группе ЧМ-2018 и теперь сыграет в стыковых матчах с Грецией.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Хорватия Олич Ивица
Комментарии (4)
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Чикомас
1508414516
Оличу-удачи! Великий ИГРОК. И Человек...
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hevbn 28
1508414884
Всегда очень сильно уважал Олича ( хоть и болельщик Спартака) таких игроков мало у которых безукоризненная репутация и на поле и вне его. Желаю удачи Ивице в новом качестве.
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insider_retro
1508415311
Олич всегда был неуступчивым терьером на поле и след оставил о себе самый благоприятный!! Удачного старта на тренерском поприще!..
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OfaZavr
1508426626
классный игрок, молодцы что пригласили его. Удачи в новой должности!
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