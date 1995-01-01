Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Тренер Хорватии Далич: «Олич сам примет решение по ЦСКА. Если такой клуб интересуется им, значит, мы хорошо работаем»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич доволен, что его помощнику Ивице Оличу поступило предложение возглавить ЦСКА. По словам Далича, окончательное решение еще не принято.

    «Олич примет решение самостоятельно, я поддержу любой его выбор. Если он уйдет, то мы будем скучать. Мы отлично работали вместе, он много сделал для сборной Хорватии. Если такой клуб, как ЦСКА, проявляет интерес к Ивице, значит, мы хорошо работаем», – цитирует Далича «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Jutarnji list.

    • Олич, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
    • В его штаб может войти Элвер Рахимич.
    • Москвичи идут на 5-м месте в таблице РПЛ.

    Далич: «Да, ЦСКА позвал Олича»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83755
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru