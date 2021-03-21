Тренер Хорватии Далич: «Олич сам примет решение по ЦСКА. Если такой клуб интересуется им, значит, мы хорошо работаем»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич доволен, что его помощнику Ивице Оличу поступило предложение возглавить ЦСКА. По словам Далича, окончательное решение еще не принято.
«Олич примет решение самостоятельно, я поддержу любой его выбор. Если он уйдет, то мы будем скучать. Мы отлично работали вместе, он много сделал для сборной Хорватии. Если такой клуб, как ЦСКА, проявляет интерес к Ивице, значит, мы хорошо работаем», – цитирует Далича «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Jutarnji list.
- Олич, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
- В его штаб может войти Элвер Рахимич.
- Москвичи идут на 5-м месте в таблице РПЛ.
Далич: «Да, ЦСКА позвал Олича»
Источник: «Спорт-Экспресс»