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    Олич: «Не могу забыть дерби против «Спартака». Я забил много-много голов»

    Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал, что запомнил из российской карьеры дерби против «Спартака». Он не забыл почти все голы в ворота спартаковцев.

    «Конечно, я не могу забыть игры-дерби против «Спартака». Не знаю, сколько раз я забивал в них. Я забил много-много голов. это были для меня очень красивые моменты. Практически все эти голы у меня в голове сейчас», – сказал хорват.

    • Олич с ЦСКА брал Кубок УЕФА.
    • После РПЛ хорват выступал в Бундеслиге.
    • Сейчас он работает тренером сборной Хорватии.

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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