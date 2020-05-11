Олич: «Не могу забыть дерби против «Спартака». Я забил много-много голов»

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал, что запомнил из российской карьеры дерби против «Спартака». Он не забыл почти все голы в ворота спартаковцев.

«Конечно, я не могу забыть игры-дерби против «Спартака». Не знаю, сколько раз я забивал в них. Я забил много-много голов. это были для меня очень красивые моменты. Практически все эти голы у меня в голове сейчас», – сказал хорват.