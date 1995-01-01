Олич: «Россия для меня удачная земля»

Бывший форвард сборной Хорватии Ивица Олич рассказал о возможном возвращении в Россию в качестве тренера.

– Вы хорошо знаете российский футбол, имеете здесь статус. Существует возможность продолжения вашей тренерской карьеры в РПЛ?

– У меня было очень много успехов в России. Когда я играл за ЦСКА, мы выигрывали практически все турниры, в которых принимали участие. Это было для меня отличное время. Потом я начал работать как тренер и сразу выиграл серебряные медали чемпионата мира, который проходил в России, – это для меня удачная земля. Поэтому, если поступят предложения, я готов. Уверен, что вновь добьюсь здесь успеха.

– Вы очень долго выступали за сборную Хорватии. Вам не обидно, что ее главное достижение пришлось на тот момент, когда вы уже завершили карьеру игрока?

– Об этом даже не думал. Как только мы приехали в Россию в прошлом году, чувствовал, что у нас очень квалифицированная команда. Но всегда нужно делать так, чтобы все бились друг за друга. На поле не может быть одного Модрича или Перишича. Все должны быть вместе, как одна семья. Именно это и принесло нам успех, а я чувствовал себя частью большой семьи.