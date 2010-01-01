«СЭ»: Гончаренко попрощался с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко попрощался с командой, сообщает «СЭ».

Ожидается, что его место займет бывший хавбек москвичей Ивица Олич. По информации «Чемпионата», он уже подписал контракт с ЦСКА и завтра будет представлен команде в качестве главного тренера.