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    «СЭ»: Гончаренко попрощался с ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко попрощался с командой, сообщает «СЭ».

    Ожидается, что его место займет бывший хавбек москвичей Ивица Олич. По информации «Чемпионата», он уже подписал контракт с ЦСКА и завтра будет представлен команде в качестве главного тренера.

    • Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
    • Ранее сообщалось, что контракт Олича с ЦСКА будет рассчитан до июня 2022 года.
    • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5299

      playsh 31 минуту назад

      Я искренне рад за Вас,армейцы.Ну не тянул Гончар на Коуча такой команды,как ЦСКА.Не искорки,не мысли в глазах.То тренеру соперников руку не пожмёт,то сбежит после поражения,заметьте,ни куда-нибудь,а в загранку.Это как,норма?Как говорится,предав однажды,предаст и дважды.Удачи Вам,и Серёжу Игнашевича возвращайте,он точно команде пригодится.

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      Рейтинг: +780

      Хейтер Аларм > playsh 14 минут назад

      Думаешь, Олич потянет?

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      Рейтинг: +344

      111ax 43 минуты назад

      Успехов и удачи обоим!

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