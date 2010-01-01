«СЭ»: Гончаренко попрощался с ЦСКА

Я искренне рад за Вас,армейцы.Ну не тянул Гончар на Коуча такой команды,как ЦСКА.Не искорки,не мысли в глазах.То тренеру соперников руку не пожмёт,то сбежит после поражения,заметьте,ни куда-нибудь,а в загранку.Это как,норма?Как говорится,предав однажды,предаст и дважды.Удачи Вам,и Серёжу Игнашевича возвращайте,он точно команде пригодится.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко попрощался с командой, сообщает «СЭ».
Ожидается, что его место займет бывший хавбек москвичей Ивица Олич. По информации «Чемпионата», он уже подписал контракт с ЦСКА и завтра будет представлен команде в качестве главного тренера.
- Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
- Ранее сообщалось, что контракт Олича с ЦСКА будет рассчитан до июня 2022 года.
- ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.