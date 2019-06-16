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    Олич: «Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА»

    Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал о беседе с соотечественником Николой Влашичем.

    Полузащитник «Эвертона» провел сезон в московском клубе на правах аренды. Известно о желании ЦСКА продлить сотрудничество с 21-летним хорватом.

    «Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь еще на один-два года.

    Он как попал в ЦСКА, так сразу же оказался в сборной, и тренер сборной стал думать, что Влашич – это хороший помощник для команды. В его карьере в сборной большую роль сыграли матчи за ЦСКА», – сказал Олич.

    • В 31 матче сезона Влашич забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Transfermarkt оценивает его 20 миллионов евро.
    • В октябре сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Зенита».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30118

      portero 17 минут назад

      вопрос цены... в этом проблема

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Davids 26 51 минуту назад

      Если выкупят, второй по стоимости после Марио

      1
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    • ...
      Рейтинг: +61

      КрымForever 1 час назад

      ЦСКА и Влашич друг друга устраивают, осталась маааленькая загвоздка - "Эвертон"...

      1
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