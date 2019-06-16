Олич: «Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА»

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал о беседе с соотечественником Николой Влашичем.

Полузащитник «Эвертона» провел сезон в московском клубе на правах аренды. Известно о желании ЦСКА продлить сотрудничество с 21-летним хорватом.

«Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь еще на один-два года.

Он как попал в ЦСКА, так сразу же оказался в сборной, и тренер сборной стал думать, что Влашич – это хороший помощник для команды. В его карьере в сборной большую роль сыграли матчи за ЦСКА», – сказал Олич.