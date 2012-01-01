Sportske Novosti: «Зенит» может купить Влашича

А, кстати, Модрича до кучи можно, я не против :))
Полузащитник ЦСКА Николя Влашич может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Sportske Novosti.
Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Эвертону». Летом 2018 года москвичи арендовали хорвата на один сезон. Ранее агент хавбека сообщил, что игрок хочет остаться в ЦСКА.
«Эвертон» установил начальную цену на Влашича в размере 15 миллионов евро, но она будет расти в зависимости от спроса со стороны других клубов.
- Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил за полузащитника 17 миллионов евро.
- В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
Sportske novosti – хорватская ежедневная спортивная газета, которая базируется в Загребе. Была создана 9 августа 1945 года как еженедельное издание. Ранее называлась Ilustrirane fiskulturne novine и Narodni sport.