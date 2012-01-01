Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Sportske Novosti: «Зенит» может купить Влашича

    Полузащитник ЦСКА Николя Влашич может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Sportske Novosti.

    Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Эвертону». Летом 2018 года москвичи арендовали хорвата на один сезон. Ранее агент хавбека сообщил, что игрок хочет остаться в ЦСКА.

    «Эвертон» установил начальную цену на Влашича в размере 15 миллионов евро, но она будет расти в зависимости от спроса со стороны других клубов.

    • Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил за полузащитника 17 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Sportske Novosti

    Sportske novosti – хорватская ежедневная спортивная газета, которая базируется в Загребе. Была создана 9 августа 1945 года как еженедельное издание. Ранее называлась Ilustrirane fiskulturne novine и Narodni sport.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +936

      ухоженный крокодил 16 минут назад

      А, кстати, Модрича до кучи можно, я не против :))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +936

      ухоженный крокодил 33 минуты назад

      Тысячу раз так и знал, что в летнее трансферное окно, у Зенита всплыает это имя. То ли у ЦСКА нет денег выкупить трансфер, то ли агенты набивают цену.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +689

      Mirak92 39 минут назад

      10000 раз)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3186

      александр п 1 час назад

      Что за подлая привычка ослаблять прямых конкурентов? А работать и не воровать не пробовали?

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14150

      VVM1964 > александр п 58 минут назад

      " Каков поп - таков и приход " , или скажи мне кто твой спонсор и я скажу кто ты )))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3186

      александр п > VVM1964 50 минут назад

      Знаю что интеллектом лица нашего руководства не обезображены.Но ведь не такой же степени,нельзя снижать уровень РПЛ,иначе будут бесконечно нас возить всякие вилльяреалы,мольды и прочие славии.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67828
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru