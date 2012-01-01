Sportske Novosti: «Зенит» может купить Влашича

Полузащитник ЦСКА Николя Влашич может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Sportske Novosti.

Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Эвертону». Летом 2018 года москвичи арендовали хорвата на один сезон. Ранее агент хавбека сообщил, что игрок хочет остаться в ЦСКА.

«Эвертон» установил начальную цену на Влашича в размере 15 миллионов евро, но она будет расти в зависимости от спроса со стороны других клубов.