24sata.hr: «Бешикташ» предложит «Эвертону» 17 миллионов за Влашича

Полузащитник «Эвертона», выступающий до конца мая за ЦСКА, Никола Влашич, может перейти в «Бешикташ».

Турецкие скауты просматривали хорватского полузащитника в недавнем матче с «Уфой» (2:2).

Клуб сформировал сумму стартового предложения – 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в присутствии Влашича заинтересован тренерский штаб «ирисок». Клуб не собирается продавать или отдавать Николу в аренду снова.