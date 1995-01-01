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    24sata.hr: «Бешикташ» предложит «Эвертону» 17 миллионов за Влашича

    Полузащитник «Эвертона», выступающий до конца мая за ЦСКА, Никола Влашич, может перейти в «Бешикташ».

    Турецкие скауты просматривали хорватского полузащитника в недавнем матче с «Уфой» (2:2).

    Клуб сформировал сумму стартового предложения – 17 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что в присутствии Влашича заинтересован тренерский штаб «ирисок». Клуб не собирается продавать или отдавать Николу в аренду снова.

    • Влашич принял участие в 18 матчах чемпионата России, забил пять голов и отдал два голевых паса.
    • В Лиге чемпионов 21-летний полузащитник отметился тремя голами и двумя ассистами.

    Источник: 24sata.hr

    24sata – хорватская ежедневная газета, выходящая в Загребе. Сайт издания в 2012 году признавался самым посещаемым порталом страны.

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4755

      KLIM777 9 минут назад

      Жаль такого игрока терять для ЦСКА. Надо мутить бабки на него.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +885

      almanev 42 минуты назад

      Ага, в 21 с его игрой в гамняный Бешикташ переходить, надо получше вариант искать.

      0
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      Рейтинг: +2613

      Агасфер 1 час назад

      Пока ясно одно :В ЦСКА он не останется.

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