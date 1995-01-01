24sata.hr: «Бешикташ» предложит «Эвертону» 17 миллионов за Влашича

Жаль такого игрока терять для ЦСКА. Надо мутить бабки на него.
Полузащитник «Эвертона», выступающий до конца мая за ЦСКА, Никола Влашич, может перейти в «Бешикташ».
Турецкие скауты просматривали хорватского полузащитника в недавнем матче с «Уфой» (2:2).
Клуб сформировал сумму стартового предложения – 17 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в присутствии Влашича заинтересован тренерский штаб «ирисок». Клуб не собирается продавать или отдавать Николу в аренду снова.
- Влашич принял участие в 18 матчах чемпионата России, забил пять голов и отдал два голевых паса.
- В Лиге чемпионов 21-летний полузащитник отметился тремя голами и двумя ассистами.
Источник: 24sata.hr
24sata – хорватская ежедневная газета, выходящая в Загребе. Сайт издания в 2012 году признавался самым посещаемым порталом страны.