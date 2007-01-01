The Guardian: «Эвертон» рассчитывает на Влашича и вернет его из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич летом вернется в «Эвертон».

Мерсисайдский клуб рассчитывает на 21-летнего футболиста в следующем сезоне. Об этом информирует The Guardian.

Хорват выступает за армейцев на правах аренды, срок которой рассчитан до 30 июня.

В этом сезоне Влашич забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 23 матчах за ЦСКА.

В марте хавбек был вызван в сборную Хорватии на матчи отбора к Евро-2020.

Влашич: «Трансфер в ЦСКА – это лучшее, что могло случиться со мной»