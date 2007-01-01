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    The Guardian: «Эвертон» рассчитывает на Влашича и вернет его из ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич летом вернется в «Эвертон».

    Мерсисайдский клуб рассчитывает на 21-летнего футболиста в следующем сезоне. Об этом информирует The Guardian.

    • Хорват выступает за армейцев на правах аренды, срок которой рассчитан до 30 июня.
    • В этом сезоне Влашич забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 23 матчах за ЦСКА.
    • В марте хавбек был вызван в сборную Хорватии на матчи отбора к Евро-2020.

    Влашич: «Трансфер в ЦСКА – это лучшее, что могло случиться со мной»

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8065

      vladimir-7 33 минуты назад

      ЦСКА раскрутил Н. Влашича и поэтому он может заинтересовать клубы
      Европы. Эвертон может оставить Влашича у себя и дать возможность
      играть в основном составе при освободившейся позиции, а так скорее
      всего будут его продавать и все будет зависеть от цены Эвертона.
      Однако, наблюдается некоторый спад в последних играх Влашича, но
      может быть это временная усталость игрока.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Niko 54 минуты назад

      Не стабильный, хоть и очень перспективный. Вряд ли сохраним. Бабаев объяснял что нет смысла тратить пол бюджета на одного игрока, который может захандрить, травмироваться и тд. Шансов отбиться в рфпл и даже при удачном стечении в лиге чемпионов никаких при такой сумме трат

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      sergeIKAZ 1 час назад

      И по этому пойдёт в следующую аренду, но уже скорей всего не в ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3845

      84aivengo 1 час назад

      спасибо цска пусть скажут..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64840

      Рубик Докоян > 84aivengo 1 час назад

      Как говорили в годы моей юности : "Лучше маленький троячок, чем большое спасибо". " Ириски" на него рассчитывают в следующем сезоне, но ему надо доверять и давать игровое время на футбольном поле. Сидя на лавке в мастерстве не прибавишь и команде не поможешь.

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