The Guardian: «Эвертон» рассчитывает на Влашича и вернет его из ЦСКА

ЦСКА раскрутил Н. Влашича и поэтому он может заинтересовать клубы
Европы. Эвертон может оставить Влашича у себя и дать возможность
играть в основном составе при освободившейся позиции, а так скорее
всего будут его продавать и все будет зависеть от цены Эвертона.
Однако, наблюдается некоторый спад в последних играх Влашича, но
может быть это временная усталость игрока.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич летом вернется в «Эвертон».
Мерсисайдский клуб рассчитывает на 21-летнего футболиста в следующем сезоне. Об этом информирует The Guardian.
- Хорват выступает за армейцев на правах аренды, срок которой рассчитан до 30 июня.
- В этом сезоне Влашич забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 23 матчах за ЦСКА.
- В марте хавбек был вызван в сборную Хорватии на матчи отбора к Евро-2020.
Влашич: «Трансфер в ЦСКА – это лучшее, что могло случиться со мной»