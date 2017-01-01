Влашич: «Трансфер в ЦСКА – это лучшее, что могло случиться со мной»

Стал передерживать мяч, меньше играть с партнёрами. Бьёт по воротам с любого расстояния и позиции, когда партнёр находясь в выгодном положении просит пас, он ему не делает передачу. В двух последних матчах так наблюдаю за ним.
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, принадлежащий «Эвертону», назвал причины, по которым не смог заиграть за ливерпульскую команду.
«В «Эвертоне» сменился тренер, и мне не нашлось места. В АПЛ тяжело, если ты не воспользовался шансом, второй ты уже не получишь.
В России мне доверяют, даже если я провел неудачный матч. Это лучшее, что могло случиться со мной. Доверие тренера, штаба, одноклубников – это самое главное для успешного выступления футболиста», – заявил хорват.
- В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА в чемпионате России 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
- Хорват перешел в «Эвертон» в 2017 году из «Хайдука». Тогда клуб из Ливерпуля тренировал Рональд Куман.