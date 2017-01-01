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    Влашич: «Трансфер в ЦСКА – это лучшее, что могло случиться со мной»

    Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, принадлежащий «Эвертону», назвал причины, по которым не смог заиграть за ливерпульскую команду.

    «В «Эвертоне» сменился тренер, и мне не нашлось места. В АПЛ тяжело, если ты не воспользовался шансом, второй ты уже не получишь.

    В России мне доверяют, даже если я провел неудачный матч. Это лучшее, что могло случиться со мной. Доверие тренера, штаба, одноклубников – это самое главное для успешного выступления футболиста», – заявил хорват.

    • В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА в чемпионате России 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
    • Хорват перешел в «Эвертон» в 2017 году из «Хайдука». Тогда клуб из Ливерпуля тренировал Рональд Куман.

    Источник: Liverpool Echo

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +62704

      Рубик Докоян 34 минуты назад

      Стал передерживать мяч, меньше играть с партнёрами. Бьёт по воротам с любого расстояния и позиции, когда партнёр находясь в выгодном положении просит пас, он ему не делает передачу. В двух последних матчах так наблюдаю за ним.

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      Рейтинг: +1058

      InterMilLano1908 56 минут назад

      Сдал в последнее время

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      Рейтинг: +425

      MichelWB 1 час назад

      Перейдет в другой клуб и будет говорить то же самое.

      0
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      Рейтинг: +2541

      Агасфер 1 час назад

      Так начинай играть,а то в 2019 году всё еще отдыхаешь.

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      Рейтинг: +9840

      bset 2 часа назад

      Очень жаль, что не получится оставить Влашича в клубе. Хотя кто знает, как получится летом. Все-таки мнение футболиста тоже должны учитывать. Если ЦСКА попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон, думаю, настрои Влашича будут очевидны и он будет всеми силами стараться остаться.

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      Рейтинг: +7942

      vladimir-7 > bset 1 час назад

      Если в Эвертоне место Влашичу не найдется, то может
      быть его продаст Эвертон в ЦСКА в аренду, не сидеть же
      ему на скамейке и ждать когда освободится место в
      основе и Эвертону выгодно, цена игрока в ЦСКА растет.

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      Рейтинг: +9840

      bset > vladimir-7 1 час назад

      Говорят, что Эвертону он не нужен, но у них есть по Влашичу хорошее предложение из другого клуба. А ЦСКА вряд ли 10 млн отдаст.

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      Рейтинг: +7942

      vladimir-7 > bset 24 минуты назад

      Думаю, что Эвертон запросит за Влашича больше
      10 млн., он сейчас резко поднялся в цене, т.к. его
      увидели в Европе, играя в ЛЧ в составе ЦСКА.

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