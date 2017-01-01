Влашич: «Трансфер в ЦСКА – это лучшее, что могло случиться со мной»

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, принадлежащий «Эвертону», назвал причины, по которым не смог заиграть за ливерпульскую команду.

«В «Эвертоне» сменился тренер, и мне не нашлось места. В АПЛ тяжело, если ты не воспользовался шансом, второй ты уже не получишь.

В России мне доверяют, даже если я провел неудачный матч. Это лучшее, что могло случиться со мной. Доверие тренера, штаба, одноклубников – это самое главное для успешного выступления футболиста», – заявил хорват.