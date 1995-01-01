Агент: «Влашич очень хочет остаться в ЦСКА»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, высказался о будущем футболиста.

«На данный момент в вопросе будущего Влашича возможно все. Для начала ЦСКА должен прийти к согласию с «Эвертоном». Чего на данный момент не произошло, хотя переговоры идут. Сам Никола очень хочет остаться. Ему нравятся клуб и тренер», – сказал агент.