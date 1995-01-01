Агент: «Влашич очень хочет остаться в ЦСКА»

Это самая хорошая новость.
Но думаю Эвертон наврятли еще на год даст Николу.
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, высказался о будущем футболиста.
«На данный момент в вопросе будущего Влашича возможно все. Для начала ЦСКА должен прийти к согласию с «Эвертоном». Чего на данный момент не произошло, хотя переговоры идут. Сам Никола очень хочет остаться. Ему нравятся клуб и тренер», – сказал агент.
- 21-летний Влашич выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Эвертону».
- В составе армейцев хорват провел 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
- Ранее сообщалось, что «Бешикташ» готов заплатить за футболиста 17 миллионов евро.