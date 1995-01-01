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    Агент: «Влашич очень хочет остаться в ЦСКА»

    Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, высказался о будущем футболиста.

    «На данный момент в вопросе будущего Влашича возможно все. Для начала ЦСКА должен прийти к согласию с «Эвертоном». Чего на данный момент не произошло, хотя переговоры идут. Сам Никола очень хочет остаться. Ему нравятся клуб и тренер», – сказал агент.

    • 21-летний Влашич выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Эвертону».
    • В составе армейцев хорват провел 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
    • Ранее сообщалось, что «Бешикташ» готов заплатить за футболиста 17 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7462

      Татарин за ЦСКА 19 минут назад

      Это самая хорошая новость.
      Но думаю Эвертон наврятли еще на год даст Николу.

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