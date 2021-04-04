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    Аугусто Фернандес - статистика

    Полузащитник
    Имя Аугусто
    Фамилия Фернандес
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2021 1' -57' Леванте (Валенсия) 2:2 Кадис (Кадис)
    16.05.2021 73' -90' Кадис (Кадис) 1:3 Эльче (Эльче)
    11.05.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:2 Кадис (Кадис)
    08.05.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:1 Уэска (Уэска)
    02.05.2021 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:1 Кадис (Кадис)
    24.04.2021 1' -58' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Кадис (Кадис)
    21.04.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:3 Реал (Мадрид)
    18.04.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Сельта (Виго)
    10.04.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Кадис (Кадис)
    04.04.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    21.03.2021 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Кадис (Кадис)
    13.03.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Кадис (Кадис)
    31.01.2021 87' -90' Кадис (Кадис) 2:4 Атлетико (Мадрид)
    05.12.2020 81' -90' Кадис (Кадис) 2:1 Барселона (Барселона)
    07.11.2020 1' -61' Атлетико (Мадрид) 4:0 Кадис (Кадис)
    30.10.2020 80' -90' Эйбар (Эйбар) 0:2 Кадис (Кадис)
    25.10.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    17.10.2020 86' -90' Реал (Мадрид) 0:1 Кадис (Кадис)
    04.10.2020 77' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Гранада (Гранада)
    01.10.2020 1' -88' Атлетик (Бильбао) 0:1 Кадис (Кадис)
    27.09.2020 71' -90' Кадис (Кадис) 1:3 Севилья (Севилья)
    90'
    20.09.2020 65' -90' Уэска (Уэска) 0:2 Кадис (Кадис)
    12.09.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:2 Осасуна (Памплона)
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