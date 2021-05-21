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Аугусто Фернандес
Статистика
Аугусто Фернандес - статистика
Завершил карьеру
10 апреля 1986 (40), Буэнос-Айрес
#17 | Полузащитник
177 см | 71 кг
Аргентина | Италия
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Испания. Примера 2020/2021
Испания. Кубок 2017/2018
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Испания. Примера 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2 : 2
21.05.2021
Кадис
1' - 57'
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1 : 3
16.05.2021
Эльче
73' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3 : 2
11.05.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
2 : 1
08.05.2021
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
0 : 1
02.05.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1 : 1
24.04.2021
Кадис
1' - 58'
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0 : 3
21.04.2021
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
0 : 0
18.04.2021
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0 : 1
10.04.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Кадис
2 : 1
04.04.2021
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2 : 1
21.03.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1 : 1
13.03.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2 : 4
31.01.2021
Атлетико
87' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Кадис
2 : 1
05.12.2020
Барселона
81' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
4 : 0
07.11.2020
Кадис
1' - 61'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0 : 2
30.10.2020
Кадис
80' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Кадис
0 : 0
25.10.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал
0 : 1
17.10.2020
Кадис
86' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Кадис
1 : 1
04.10.2020
Гранада
77' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
0 : 1
01.10.2020
Кадис
1' - 88'
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
1 : 3
27.09.2020
Севилья
71' - 90'
90'
Испания. Примера, 2 тур
Уэска
0 : 2
20.09.2020
Кадис
65' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
0 : 2
12.09.2020
Осасуна
Был в запасе
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