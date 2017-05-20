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Алекс Бергантиньос
Статистика
Алекс Бергантиньос - статистика
Завершил карьеру
7 июня 1985 (41), Ла-Корунья
#4 | Полузащитник
177 см | 71 кг
Испания
Статистика
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
8
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
3 : 0
20.05.2017
Лас-Пальмас
72' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0 : 0
14.05.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
1 : 2
07.05.2017
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2 : 2
30.04.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
2 : 6
26.04.2017
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
23.04.2017
Депортиво
1' - 90'
70'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
4 : 2
08.04.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
0 : 0
05.04.2017
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3 : 0
02.04.2017
Депортиво
1' - 70'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0 : 1
19.03.2017
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
2 : 1
12.03.2017
Барселона
1' - 90'
74'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1 : 1
08.03.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0 : 1
05.03.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1 : 1
02.03.2017
Атлетико
76' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Леганес
4 : 0
25.02.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
20.01.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0 : 0
14.01.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4 : 3
26.11.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2 : 3
19.11.2016
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Гранада
1 : 1
05.11.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
4 : 1
23.10.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
4 : 0
15.10.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
0 : 0
19.09.2016
Депортиво
Был в запасе
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