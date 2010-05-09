Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мирко Пьери
Статистика
Мирко Пьери - статистика
Завершил карьеру
24 июля 1978 (48), Гроссето
#46 | Защитник
183 см | 80 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливорно
24
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1 : 2
09.05.2010
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2 : 0
02.05.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
0 : 2
11.04.2010
Удинезе
1' - 46'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 1
03.04.2010
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
3 : 0
24.03.2010
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 0
21.03.2010
Ливорно
1' - 80'
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
3 : 3
14.03.2010
Рома
1' - 90'
86'
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
1 : 0
07.03.2010
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2 : 1
21.02.2010
Ливорно
50' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ливорно
0 : 1
14.02.2010
Болонья
1' - 46'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 1
31.01.2010
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
3 : 0
16.01.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
2 : 1
10.01.2010
Парма
1' - 32'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4 : 1
06.01.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
3 : 1
20.12.2009
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 1
13.12.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ливорно
0 : 2
06.12.2009
Кьево
1' - 55'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
2 : 0
28.11.2009
Ливорно
1' - 46'
Италия. Серия А, 12 тур
Бари
1 : 0
08.11.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Ливорно
0 : 2
01.11.2009
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ливорно
1 : 0
28.10.2009
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0 : 1
25.10.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ливорно
1 : 2
18.10.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
0 : 0
04.10.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Ливорно
0 : 1
26.09.2009
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 0
23.09.2009
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 0
19.09.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
3 : 1
30.08.2009
Ливорно
1' - 90'
51'
90'
Италия. Серия А, 1 тур
Ливорно
0 : 0
23.08.2009
Кальяри
1' - 90'
40'
Главные новости
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
1
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
7
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
2
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
17
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+