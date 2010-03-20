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Фабиу Симплисиу
Статистика
Фабиу Симплисиу - статистика
Завершил карьеру
23 сентября 1979 (46), Сан-Паулу
#6 | Полузащитник
173 см | 74 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
28
3
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 29 тур
Палермо
1 : 1
20.03.2010
Интер
1' - 55'
54'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
3 : 2
14.03.2010
Палермо
46' - 90'
51'
82'
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
1 : 0
07.03.2010
Ливорно
1' - 68'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
0 : 2
28.02.2010
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
3 : 1
21.02.2010
Лацио
72' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
4 : 1
13.02.2010
Палермо
1' - 56'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
2 : 1
06.02.2010
Парма
81' - 90'
87'
Италия. Серия А, 22 тур
Бари
4 : 2
30.01.2010
Палермо
84' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0 : 0
17.01.2010
Палермо
1' - 90'
82'
Италия. Серия А, 19 тур
Палермо
1 : 0
10.01.2010
Аталанта
1' - 54'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
1 : 1
06.01.2010
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
1 : 0
20.12.2009
Сиена
1' - 64'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
0 : 2
13.12.2009
Палермо
1' - 59'
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
2 : 1
06.12.2009
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
1 : 0
29.11.2009
Палермо
1' - 65'
40'
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
1 : 1
22.11.2009
Катания
1' - 90'
17'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
3 : 1
08.11.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Палермо
0 : 0
01.11.2009
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
5 : 3
29.10.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
1 : 0
25.10.2009
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ливорно
1 : 2
18.10.2009
Палермо
1' - 82'
Италия. Серия А, 7 тур
Палермо
2 : 0
04.10.2009
Ювентус
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1 : 1
27.09.2009
Палермо
1' - 89'
81'
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
3 : 3
23.09.2009
Рома
1' - 74'
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 0
20.09.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
1 : 1
13.09.2009
Бари
77' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
1 : 0
30.08.2009
Палермо
64' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
2 : 1
23.08.2009
Наполи
1' - 60'
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